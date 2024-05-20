Пограничники предупреждают уклонистов о медведях на границе с Румынией

Пограничники предостерегают об увеличении количества медведей в Карпатах. В частности, это создает немало рисков для нелегальных путешественников и беглецов от мобилизации.

Государственная пограничная служба Украины предупредила об опасности, которую представляют медведи на украинско-румынской границе. Небрежность "туристов", которые оставляют еду в лесах, привлекает диких животных.

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Осторожно: медведи – на границе

Согласно сообщению пограничной службы, высокогорье Карпат стало местом частых встреч с медведями. Причиной этого являются незаконные пересечения границы, во время которых люди оставляют продукты и другие вещи, привлекающие животных.

Предостерегаем воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасным для вашей жизни,

– предупреждают в ГПСУ.

Пограничники отмечают, что многие маршруты в горах остаются закрытыми из соображений безопасности. Однако некоторые лица все еще пытаются их пройти, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Пограничники предупреждают о медведях на украинско-румынской границе / Фото ГПСУ

На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей появилось много медведей. Так, за прошедшие сутки пограничный наряд заметил на остатках снега следы косолапого и разбросанные на местности вещи.

В общем стоит помнить, что пересечение границы в неустановленных для этого местах является нелегальным и рисковым для жизни. Неоднократно украинские мужчины, скажем, топились в Тисе, когда хотели незаконно попасть по ту сторону границы.

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За прошлый год оперативники Мукачевского пограничного отряда ликвидировали 63 канала незаконной переправки украинских мужчин за границу. Около сотни организаторов и исполнителей соответствующие органы объявили о подозрении в совершении преступлений.

В то же время в воскресенье, 12 мая, пограничники в реке Тиса на границе с Венгрией в очередной раз обнаружили тело мужчины, который, очевидно, пытался уклониться от всеобщей мобилизации. Всего при попытке пересечения границы на этом участке погибло уже около 30 человек.

Решением украинской власти границы для военнообязанных были закрыты, но главной причиной такого шага является российская агрессия, о чем не следует забывать.