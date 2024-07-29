Как изменятся правила пересечения границы с 1 августа: в ГПСУ объяснили

В ГПСУ заявили, что с 1 августа правила пересечения границы военнообязанными остаются теми же, что и были. Для того, чтобы выехать из Украины, нужны военно-учетный документ и основание для выезда.

С 1 августа права на отсрочку от мобилизации потеряют 10 категорий украинцев, в частности в армию могут попасть студенты и аспиранты, которые учатся заочно или на вечерней форме, а также получают второе, третье высшее образование. Это же касается многодетных мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

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Есть ли изменения в пересечении границы

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что правила пересечения границы за последнее время не менялись. Изменений в постановление правительства номер 57 не вносилось.

Сейчас для пересечения границы мужчинами от 18 до 60 лет отдельным условием является наличие военно-учетного документа, это может быть бумажный или электронный документ.

В военно-учетных документах мужчин, которые имеют отсрочку, должна быть отмечена эта норма. Также если у пограничников возникают какие-то сомнения относительно документа, они могут проверить на достоверность информацию указанную в нем через "Оберіг".

Для пересечения границы другими категориями мужчин необходимо наличие военно-учетного документа и тех документов, которые прописаны в правилах пересечения границы.

Например, водители, которые осуществляют перевозки грузов или пассажиров, гуманитарной помощи, должны быть зарегистрированы в системе "Шлях", иметь системно-распорядительные документы и собственно подтверждение цели поездки.

Запрещено выезжать за границу студентам. За исключением небольшой группы в возрасте от 18 до 22 лет, которые едут за границу с целью академической мобильности.