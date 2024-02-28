"Похоронили" бабушку и прихватили венки: уклонисты придумали "черный" способ пересечения границы

Граждане, желающие избежать мобилизации и выехать за границу придумывают все более неординарные способы ее пересечения. На этот раз пограничники разоблачили группу мужчин, которые ехали "хоронить бабушку".

Конечно, они даже не придумали правдоподобную легенду – не знали даже имени человека, к которому они собирались ехать. Оперативники уже начали расследование этого дела.

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Уклонисты с венками

На одном из контрольных постов Закарпатья пограничники остановили машину, водитель которой утверждал, что везет пассажиров на похороны бабушки. В то же время те беспощадно "спалились" на лжи.

Пассажиры факта "смерти" бабушки не отрицали, еще и венки поминальные продемонстрировали как доказательство. Однако имени и адреса проживания родственницы не знали,

– отметили в ГПСУ.

Уклонисты для реалистичности взяли с собой венки / фото ГПСУ

Оказалось, что пассажиры заплатили водителю по 2 тысячи долларов, чтобы попасть в Румынию. А такую необычную легенду для переправы придумали организаторы пересечения. По состоянию на сейчас правоохранители устанавливают круг причастных к нарушению лиц.

Попытки пересечения границы