Пересекли воздушное пространство со стороны Беларуси: детали об уничтожении беспилотников врага на Волыни

Два вражеских беспилотника проводили воздушную разведку на территории Волыни. На перехват БПлА подняли истребитель, также сработала система ПВО.

Как сообщили в воздушном командование "Запад", беспилотники прибыли с территории беларуси. Оба БпЛА удалось сбить.

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Беспилотники проводили разведку объектов на Волыни

В Воздушных силах говорят, что БпЛА проводили воздушную разведку объектов, расположенных в Волынской области. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом. В ВСУ говорят, что информация о пострадавших уточняется.

В Волынской ОВА сообщили о жертве

Ранее глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал о сбитии беспилотника. Он отметил, что в результате падения обломков на жилой дом погиб один человек.

Еще несколько пострадавших доставили в больницу. Всю информацию о жертвах, пострадавших и разрушениях уточняют. Именно работа ПВО была теми взрывами, которые могли слышать днем жители области.

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Работа Воздушных сил ВСУ: последние новости

Накануне Воздушные силы ВСУ сбили сразу 3 ракеты, которыми враг ударил по Хмельницкой области.

15 июля украинским военным удалось сбить 4 ракеты, которые запустили по Днепру с самолетов над Каспийским морем. Однако несколько таки попали в цель.

Использовал при этом агрессор самые современные ракеты, которые имеет, Х-101.

В командовании говорят, что оккупанты потратили уже половину высокоточных ракет. Однако в россии еще есть много советских запасов.

Смотрите в видео – в МВД о возможных угрозах из беларуси: