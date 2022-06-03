Пересекли воздушное пространство: в Украину пытались зайти 2 российских вертолета

Российская армия не прекращает проводить провокации в приграничных районах Украины в Сумской области. В четверг, 2 июня, воздушное пространство Украины пересекли два вражеских вертолета.

Оккупанты обстреляли Мирополье

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" озвучил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает 24 канал.

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По его словам, 2 июня была попытка захода на территорию Украины двух вертолетов России. Однако украинские защитники не дали вражеским вертолетам продвинуться вглубь территории Украины.

Живицкий рассказал, что российские вертолеты пересекли воздушное пространство Украины и залетели на 500 метров. После этого украинские защитники остановили и развернули обратно.

К сожалению, как сказал Живицкий, российские вертолеты не удалось сбить и приземлить на территорию Украины. В то же время глава Сумской ОВ заявил, что российские вертолеты из пулеметов обстреляли Мирополье и вернулись на территорию России.

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Сумская область страдает от российских обстрелов

Вооруженные силы России в мае существенно нарастили количество обстрелов по Сумщине и наносят удары по области буквально каждый день. Войска агрессора стреляют из артиллерии, минометов, авиации и наносят ракетные удары.

1 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне обстреляли из артиллерии город Середина-Буда Шосткинского района. Также кафиры из самолетов Су-35 ударили по Белополью Сумской области.

Дмитрий Живицкий 1 июня информировал, что захватчики нанесли удар по территории Шалыгинской общины в Шосткинском районе, выпустив из авиации не менее 6 ракет.

Обстрелы продолжились и ночью 2 июня. Около полуночи российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

3 июня около 5 утра россияне по нескольким направлениям открыли огонь по приграничной территории между Черниговской и Сумской областями. Враг обстреливал Украину реактивными системами залпового огня и минометами калибра 120 мм.

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