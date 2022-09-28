Если оформляли помощь через Дию, но не получили: как повторно подать заявку
Внутренние переселенцы, пытавшиеся оформить государственную помощь до 30 апреля через Дию, но не получили ее, смогут повторно подать заявку. Это нужно сделать до 1 декабря.
Соответствующие изменения правительство утвердит в ближайшее время. Стоит отметить, что сейчас прием таких заявок продолжается до 1 октября.
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Как повторно подать заявку
Чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление или отправить его по почте.
Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его – даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.
В случае возникновения проблем у переселенцев при подаче заявлений или взятии на учет обращайтесь в Минреинтеграцию:
- 15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;
- +38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и из ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
- +38 (066) 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по ВПЛ.
Выплаты ВПЛ в Украине: последние новости
- В Украине переселенцы могут рассчитывать на помощь государства, волонтеров и международных организаций.
- На сегодняшний день больше всего выплатила помощь продовольственная программа ООН. От нее средства получили более 670 тысяч человек. Выплачивают по 2200 гривен три месяца.
- Кстати, денежная помощь от Международного Комитета Красного Креста в Украине на одного человека составляет 2,5 тысячи гривен в месяц с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи.
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