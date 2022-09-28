Если оформляли помощь через Дию, но не получили: как повторно подать заявку

28 сентября 2022 , 13:58
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Источник:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Внутренние переселенцы, пытавшиеся оформить государственную помощь до 30 апреля через Дию, но не получили ее, смогут повторно подать заявку. Это нужно сделать до 1 декабря.

Соответствующие изменения правительство утвердит в ближайшее время. Стоит отметить, что сейчас прием таких заявок продолжается до 1 октября.

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Как повторно подать заявку

Чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление или отправить его по почте.

Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его – даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

В случае возникновения проблем у переселенцев при подаче заявлений или взятии на учет обращайтесь в Минреинтеграцию:

  • 15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;
  • +38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и из ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
  • +38 (066) 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по ВПЛ.

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Автор: Софія Ковнір