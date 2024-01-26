"Приведет к напряжению в обществе": почему деньги – плохой стимул для возвращения украинцев

В Украине размышляют над тем, как стимулировать наших граждан, выехавших в начале полномасштабного вторжения за границу, вернуться домой. В некоторых из стран даже доплачивают за это.

Правда, в Институте демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи против идеи, которая предусматривает финансовую мотивацию украинцев возвращаться домой. Подробнее об этом в материале 24 Канала рассказал заместитель директора Института Александр Гладун.

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Напряжения в обществе не избежать

Он предложил представить ситуацию, при которой приближается завершение боевых действий. Поэтому, можно выехать за границу, пожить там в течение месяца и заявить: "Давайте стимулируйте меня, чтобы я вернулся". Он отметил, что кроме женщин с детьми, которые сбежали, чтобы спастись от войны, за рубежом есть те, кто уклоняется от мобилизации. Поэтому, возникает вопрос, почему им нужно за возвращение платить деньги.

В то же время стоит заметить, что есть ряд государств, которые готовы выплатить украинцам подъемные средства, чтобы они вернулись домой. Такой закон, к примеру, в конце 2023 года подписал президент Чехии.

Но будем откровенны, не все, кто выехал, – с Востока Украины, выезжали также и из центральных и западных регионов. У этих людей есть жилье. И почему их надо стимулировать – я тоже не понимаю. Это приведет к определенному напряжению в обществе. То есть, получается так, что надо было выехать за границу, получать там помощь, а теперь тебе еще и заплатят за то, что ты вернешься,

– отмечает Александр Гладун.

В то же время стоит отметить, что есть государства, в которых наоборот заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались. Все потому, что в них также наблюдается негативная динамика в демографической ситуации. Поэтому, им выгодно привлекать к своему рынку труда наших земляков.

Эти государства не только не будут стимулировать украинцев возвращаться. Они еще и разработают политику, которая поможет гражданам нашего государства адаптироваться, а также остаться.

В то же время Гладун вместо финансовых выплат предлагает альтернативу. По его мнению, стимулировать украинцев вернуться домой можно благодаря восстановлению жилья, развитию украинской экономики и рынка труда.