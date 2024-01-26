Правда, в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи проти ідеї, яка передбачає фінансову мотивацію українців повертатися додому. Детальніше про це в матеріалі 24 Каналу розповів заступник директора Інституту Олександр Гладун.

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Напруги у суспільстві не уникнути

Він запропонував уявити ситуацію, за якої наближається завершення бойових дій. Відтак, можна виїхати за кордон, пожити там упродовж місяця та заявити: "Давайте стимулюйте мене, щоб я повернувся". Він зауважив, що крім жінок з дітьми, котрі втекли, щоб врятуватися від війни, за кордоном є ті, хто ухиляється від мобілізації. Відтак, виникає питання, чому їм потрібно за повернення платити гроші.

Водночас варто зауважити, що є низка держав, які готові виплатити українцям підйомні кошти, щоб вони повернулися додому. Такий закон, до прикладу, наприкінці 2023 року підписав президент Чехії.

Але будемо відверті, не всі, хто виїхав, – зі Сходу України, виїжджали також і з центральних і західних регіонів. У цих людей є житло. І чому їх треба стимулювати – я теж не розумію. Це призведе до певного напруження в суспільстві. Тобто, виходить так, що треба було виїхати за кордон, отримувати там допомогу, а тепер тобі ще й заплатять за те, що ти повернешся,

– зазначає Олександр Гладун.

Водночас варто зазначити, що є держави, в яких навпаки зацікавлені в тому, щоб українці залишалися. Все тому, що в них також спостерігається негативна динаміка у демографічній ситуації. Відтак, їм вигідно залучати до свого ринку праці наших земляків.

Ці держави не лише не стимулюватимуть українців повертатися. Вони ще й розроблять політику, яка допоможе громадянам нашої держави адаптуватися, а також залишитися.

Водночас Гладун замість фінансових виплат пропонує альтернативу. На його думку, стимулювати українців повернутися додому можна завдяки відновленню житла, розвитку української економіки та ринку праці.