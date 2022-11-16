Восток последние 8 лет – это только о войне, – Михаил из Донецкой области о несправедливости

Столица приходит в себя от событий нынешней весны и попыток захватить ее россиянами. Житель Бахмута в Донецкой области поделился, что иногда ему становится тяжело от того, как радуются люди в Киеве и привыкают к тому, что Восток – это территория вечной войны.

Михаил Огарков в рамках проекта СВОИ рассказал 24 каналу о том, что его больше всего сейчас беспокоит. По словам 21-летнего парня, о Бахмуте сейчас мало говорят, а иногда радостная атмосфера в столице "бьет по моральной составляющей" его психического здоровья.

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"У меня болит сердце"

Михаилу тяжело смотреть, как работают рестораны, кафе, люди гуляют, а его дом – Бахмут – стирают с лица земли. Он не может до конца адаптироваться к жизни столицы, а также постоянно ищет информацию о родном городе и пытается помочь ему.

Парня удручает то, что в начале весны все волновались за Киев, а о Бахмуте сейчас забывают. Как будто люди смирились с мыслью о том, что война на Востоке была, есть и будет.

Люди, видимо, уже привыкли, что Восток последние 8 лет – это только о войне. К примеру, не будет в новостях, что в Краматорске открылся новый торговый центр. Только война. Как будто это Сирия или Палестина,

– сказал Михаил.

Ситуация на Востоке: нельзя уставать от войны

Россияне уничтожили более 60% Бахмута, однако им не удается захватить город. Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Очевидно, главный посыл Михаила вовсе не состоит в том, чтобы осудить людей, которые из-за передозировки информации на время пытаются оторваться от всех тех ужасов, которые происходят в нашем государстве. Однако обстоятельства и на Востоке нашего государства действительно критические и нельзя совсем игнорировать происходящее там.

Тем более, что ситуация в ближайшее время может существенно обостриться. Как сообщают американские аналитики, отступление российских солдат произошло с правого берега Херсонщины как раз для того, чтобы оккупанты сосредоточили свои силы на Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в том, что подразделения оккупантов из Херсона перебросят на Донецкое направление, уверен военный эксперт Николай Саламаха.

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