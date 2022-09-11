Слышали и видели, как высаживался русский десант, – парень из Бородянки о первых днях войны

Иван Демченко из Киевщины переехал во Львов, чтобы спастись от войны. Он рассказал, как начиналась русская оккупация Бородянки.

Иван рассказал, что предчувствовал войну. Хотя вечером 23 февраля ложился спать со спокойной душой.

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"Я помню, что еще 16 февраля все были так напряжены, но как-то уже потом оно сошло. Говорили, что россия начнет войну 16, 18, 21, 23 февраля, и ничего не произошло. Вечером 23 февраля все легли спать со спокойной душой, а потом мы проснулись от звуков авиации", – сказал Иван.

Ехали, когда высаживался вражеский десант

Парень объяснил, что Ирпень, Гостомель и Буча находятся рядом. Когда россияне захватывали город, у Ивана и его близких не было понимания, как поступать и что делать дальше. Людям не удалось вывезти многое, брали только необходимое.

И когда десант уже высаживался в Гостомеле, мы все это слышали. А когда ехали по трассе, которая пролегала мимо, то еще и видели,

– отметил парень.

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Не смог попасть домой

Иван напомнил, что он не ночевал дома за день до 24 февраля. Парень остался у друга в Ирпене, потому что на следующий день планировал ехать в Бучу по работе, а из Ирпеня туда ближе, чем из Бородянки.

"Фактически, все вещи, которые взял к другу, – ноутбук и немного одежды", – отметил Иван.

Когда он уезжал из Киевщины, то так и не попал домой.

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