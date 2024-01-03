Переселение палестинцев из Сектора Газы: министр Израиля ответил на критику со стороны Госдепа
Источник:The Times of Israel
Два израильских министра – нацбезопасности и финансов предлагали переселение палестинцев за пределы Сектора Газы. В Госдепе США назвали такую риторику "провокационной и безответственной". В Иерусалиме уже ответили на критику.
Так, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль не является звездой на флаге США. Так что будет принимать решение исключительно с учетом собственных интересов.
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"Мы не являемся еще одной звездой на американском флаге"
Итамар Бен-Гвир подтвердил свою приверженность идее выселения палестинцев из Сектора Газы. Заявил, что Израиль будет принимать решение исключительно с учетом собственных интересов.
Я действительно восхищаюсь США, но со всем уважением, мы не являемся еще одной звездой на американском флаге. Соединенные Штаты — наш лучший друг, но прежде всего мы будем делать то, что хорошо для государства Израиль,
– подчеркнул министр.
Также чиновник отметил, что эмиграция сотен тысяч людей из Газы позволит жителям приграничной территории вернуться домой и жить в безопасности, а еще защитит солдат ЦАХАЛ.
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Что этому предшествовало
- Министр финансов Безалель Смотри и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир накануне выступили за добровольного переселенца палестинцев из Сектора Газы. Мол, это обеспечит большую безопасность Израиля.
- В Госдепе резко отреагировали. В частности, заявили, что США отвергают эти заявления израильских министров. Назвали такую риторику безответственной.
- Также отметили, что правительство Израиля, в частности премьер, неоднократно заявляли, что такие заявления не отражают его политики. В Госдепе подчеркнули, что они должны немедленно прекратиться.
- "Мы четко, последовательно и недвусмысленно заявили, что Газа является палестинской землей и остается палестинской землей, где ХАМАС не будет больше контролировать ее будущее, а Израилю не будут угрожать никакие террористические группировки", – заявили в Госдепе США.