Очень стыдно за людей, – переселенка развенчала мифы, что во Львове наживаются на войне
В начале полномасштабного вторжения Львов стал одним из главных городов Украины, принимавшим внутренних переселенцев. Многие остались во Львове из-за того, что их родные города временно оккупированы или из-за боевых действий туда опасно возвращаться.
Переселенка Диана из-за войны переехала из Краматорска во Львов. В рамках проекта 24 канала СВОИ она развенчала мифы, распространяемые в сети, мол, во Львове местные наживаются на войне.
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Переселенка Диана дважды убегала от войны
Женщина убегала от войны дважды, ведь в 2014 году россияне временно захватили Краматорск. Вернувшись в родной город, Диане вместе с двумя сыновьями снова пришлось спасаться от российских снарядов в 2022-м.
Переселенка рассказала, что во Львове им помогают изо всех сил. Она даже призналась, что ей стыдно за людей, которые что-то требуют от тех, кто им помогает.
"Мне очень стыдно за людей, которые что-то еще требуют от тех, кто нам помогает. Я очень благодарна совладельцу фитнес-центра, где мы живем. Нам помогают изо всех сил. Наша администратор даже присматривала за малышом, пока я лечила зуб", – сказала она.
Мне во Львове очень комфортно. Читаю иногда о "уехали за границу, а квартиры сдают за безумные деньги". Я с этим не сталкивалась. Люди сделали все, чтобы мы могли чувствовать себя здесь комфортно. Волонтеры приносили вещи, продукты,
– заявила женщина.
По словам Дианы, во Львове также сильна моральная поддержка.
"Когда ударили во Львове неподалеку от фитнес-центра (имеющего укрытие), люди спускались, видели нас, спрашивали "как вы здесь живете". Так они нам и борщ приносили, и голубцы готовили. Помощь очень сильная, и моральная поддержка также" , – рассказала она.
Сколько переселенцев приняла Львовская область
- По состоянию на май во Львовской области продолжало находиться более 200 тысяч внутри перемещенных лиц. Сообщалось, что Львовская ОВА смогла расселить 335 тысяч человек.
- Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий информировал, что в разные моменты количество переселенцев во Львовской области колебалось от 450 до 630 тысяч.
- Львовский горсовет получит 15,5 миллионов евро гранта Европейской комиссии. Средства выделят на строительство двух многоэтажек для переселенцев.