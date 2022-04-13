Перешел на сторону оккупантов: в Донецкой области полицейского подозревают в госизмене

В Донецкой области прокуратура заочно сообщила о подозрении полицейскому Мариупольского райуправления полиции. Он добровольно перешел на сторону русских оккупантов.

По данным следствия, в марте 2022 года полицейский, находясь во временно оккупированном вооруженными силами России селе Никольское Мариупольского района, добровольно согласился сотрудничать с российскими военными.

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Подозреваемый вступил в должность в незаконно созданном псевдоправоохранительном органе. Речь идет о так называемом "министерстве внутренних дел" на оккупированной территории Донбасса.

Досудебное расследование по делу проводят следственные теруправления ГБР, расположенного в Краматорске.

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