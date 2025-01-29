Остановлена ли военная помощь для Украины из США: Коваленко опроверг слухи

Западные медиа пишут, что США остановили предоставление Украине военной помощи. Однако принятые ранее оборонные пакеты продолжают действовать.

Поставка оружия происходит согласно плану. Такой информацией с 24 Каналом поделился глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Украина продолжает получать американское оружие

Руководитель ЦПД опроверг публикации западных медиа об остановке военной помощи от США для Украины. Американские оборонные пакеты на миллиарды долларов продолжают поступать, они были приняты ранее.

Все распланировано на будущее, соответственно хватит. Точные сроки называть не буду, это государственная тайна,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

То есть украинские военные продолжают получать американское вооружение. Все движется по определенному плану согласно запросам и потребностями Сил обороны Украины.

Напомним, что Госдепартамент США остановил всю иностранную помощь на 90 дней, включая проекты в Украине.

Однако президент Владимир Зеленский заявил, что решение Вашингтона о заморозке иностранной помощи не повлияет на поставки оружия в Украину.

Также агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование программ в Украине. Речь идет о проектах по поддержке ветеранов, беженцев и свободных СМИ.