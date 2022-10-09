Новые назначения от Путина: может ли это повлиять на ситуацию на фронте

В Кремле решили произвести новые кадровые изменения в армии, поскольку там возмущены отсутствием нужных Путину результатов. Российское руководство зря надеялось, что военные смогут захватить полностью Донецкую область.

Проблемы России в войне против Украины становятся постоянными и не решаются теми действиями, которые делает Москва сегодня. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Обратите внимание Путин назначил командующего объединенными силами оккупантов в Украине

Эксперт отметил, что кадровые перестановки в военном командовании оккупационных сил свидетельствуют о том, что Россия не может достичь своих целей в войне против Украины.

Суровикина уже менял, как мне известно, генерал Лапин, которого тоже меняют. Так что история продолжается в том же подходе, что не выполняют и не справляются с задачами, потому что Путин ставил задачу захватить Донецкую область до 15 сентября. Здесь нужно учитывать то, какая дата сегодня,

– объяснил генерал-лейтенант.

Повлияют ли на фронт кадровые трансформации в армии врага: смотрите видео

По его словам, следует понять, что не выполняются задачи "второй стратегической наступательной операции" группировки российских войск: "как в целом операции, так и в отдельных направлениях".

"Поэтому чем больше они ссорятся, тем лучше, а нам нужно делать свое: освобождать оккупированные части Украины, восстанавливать суверенитет и те руины, которые сделали нам захватчики", – резюмировал Романенко.

Читайте также В Москве начались аресты военных: в город вошла "элита" Росгвардии, – ГУР

Вас также может заинтересовать – в Москве начались аресты военных: смотрите видео

Путин сменяет руководство армии: что известно