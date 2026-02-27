А также внедрены современные системы управления проектами, включая OKR, data driven-менеджмент и JIRA. Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.

Каких вопросов коснутся изменения в Минобороны?

Федоров сообщил, что ключевым направлением Минобороны является реорганизация работы структуры, чтобы его команда отвечала не только за закупки или политические решения, но и брала реальную ответственность за стратегическое развитие в ходе войны.

Для выполнения этих задач уже создана новая организационная структура Министерства, адаптированная под военный план и стандарты НАТО.

Она адаптирована под план войны и учитывает лучшие стандарты НАТО. Она еще будет меняться. Это важная фундаментальная история, которая даст результат не сегодня. Но цель – чтобы такие истории, как со старлинками или ПВО, появлялись ежедневно или еженедельно,

– подчеркнул Федоров.

Команда Минобороны уже применяет data driven-менеджмент и переводит проекты в JIRA. В течение ближайшего месяца планируется внедрение системы OKR.

Важно! Atlassian JIRA – это умная система, которая помогает эффективно и прозрачно управлять проектами, отслеживать ошибки и организовывать коммуникации с пользователями.



Система OKR (Objectives and Key Results – цели и ключевые результаты) – это современная гибкая система управления целями, которая помогает командам и компаниям фокусироваться на приоритетах, согласовывать действия и достигать важных результатов. Главное преимущество этой системы заключается в том, что она направлена на достижение конкретных результатов в установленные сроки.

