А також впроваджено сучасні системи управління проєктами, включно із OKR, data driven-менеджмент та JIRA. Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

Яких питань торкнуться зміни у Міноборони?

Федоров повідомив, що ключовим напрямом Міноборони є реорганізація роботи структури, аби його команда відповідала не лише за закупівлі чи політичні рішення, а й брала реальну відповідальність за стратегічний розвиток у ході війни.

Для виконання цих завдань уже створено нову організаційну структуру Міністерства, адаптовану під воєнний план та стандарти НАТО.

Вона адаптована під план війни та враховує найкращі стандарти НАТО. Вона ще змінюватиметься. Це важлива фундаментальна історія, яка дасть результат не сьогодні. Але мета – щоб такі історії, як зі старлінками чи ППО, з'являлися щодня або щотижня,

– наголосив Федоров.

Команда Міноборони вже застосовує data driven-менеджмент й переводить проєкти у JIRA. Протягом найближчого місяця планується впровадження системи OKR.

Важливо! Atlassian JIRA – це розумна система, яка допомагає ефективно та прозоро керувати проєктами, відстежувати помилки та організовувати комунікації з користувачами.



Система OKR (Objectives and Key Results – цілі та ключові результати) – це сучасна гнучка система управління цілями, яка допомагає командам і компаніям фокусуватися на пріоритетах, узгоджувати дії та досягати важливих результатів. Головна перевага цієї системи полягає в тому, що вона спрямована на досягнення конкретних результатів у встановлені терміни.

Які три кроки допоможуть завершити війну в Україні?