Рада отменила перевод часов: как это повлияет на украинцев и по какому времени будем жить

Верховная Рада 16 июля отменила перевод времени на летнее – последний раз стрелки часов переведут этой осенью, 27 октября. Законопроект 4201, зарегистрированный в октябре 2020 года, наконец принят. Украина жила с переводом часов весной и осенью начиная с 1981 года, сохранив эту практику и после обретения независимости.

Теперь, во время полномасштабной войны, украинцам не нужно будет дважды в год сталкиваться с дополнительным стрессом и привыкать к новому времени. Как мир пришел к переводу времени и почему от него отказалась Украина – читайте в материале 24 Канала.

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Что в законе

На протяжении более 40 лет в Украине переводили стрелки часов дважды в год: на час вперед весной и на час назад осенью. Принятый 16 июля закон 4201 предусматривает отмену этой практики. В частности, по следующим причинам:

установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит укрепить и позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, где оккупанты перевели время на московское;

перевод времени вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени и приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом;

изложенный в законе подход соответствует и мировой практике: ежегодный переход на летнее время и возврат на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично.

при этом около 140 стран либо никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики.



Перевод времени в Европе и Северной Америке по состоянию на июнь 2024 года / Инфографика Wikimedia

В СССР, в составе которого была Украина, переход на летнее и зимнее время ввели в 1981 году, добавив его к "декретному" времени (плюс один час к часовому поясу), который действовал по всей территории Союза.В независимой Украине отменили "декретное" время и зафиксировали перевод стрелок в последнее воскресенье марта в 03:00 и обратно – в последнее воскресенье октября в 04:00.

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После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению,

– говорится в пояснительной записке к закону.

Как с переводом часов в мире

Отказавшись от перехода на летнее время, Украина останется в часовом поясе +2 от Гринвича. Из-за этого летом мы будем жить в одном времени с большинством стран ЕС, которые, кстати, не отказались от перевода часов. Как и большинство штатов США и провинций Канады.

Из-за отказа от летнего времени возникает интересный нюанс – летом в странах, которые лежат с нами в одном часовом поясе (Молдова, Румыния, Болгария, Греция, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия), время будет на один час вперед.

В 2019 году 410 депутатов Европарламента проголосовали за отказ от перевода времени с 2021 года. По этому решению, каждая страна в ЕС сможет самостоятельно решать, надо ли переводить часы на летнее и зимнее время. Однако в Евросоюзе до сих пор продолжают переводить время в марте и октябре.

Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал закон об отмене летнего времени "откровенно вредительским и антиевропейским шагом".

Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня. Во-вторых, из-за этого значительно увеличатся расходы энергии, с которой у нас и так катастрофа и для экономии которой и придумано летнее время. В-третьих – это откровенный разворот в этом вопросе от Евросоюза к России и странам Азии и Африки,

– написал Вятрович.

По его мнению, Верховная Рада сделала то, что ранее сделали путинская Россия и лукашенковская Беларусь, и этот закон должен быть ветирован из-за несоответствия конституционным нормам о европейской интеграции.

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Какие последствия для здоровья

Биолог Ольга Маслова называет тему перевода времени "сложной и дискуссионной": "Украина огромная прекрасная страна, в которой на самом деле больше одной часовой зоны (пояса), но из двух зол стабильное киевское время без перехода на летнее – лучше".

Сама процедура "дерганья стрелок" каждые полгода уже давно признана хронобиологами (специалистами по биологической ритмике) и исследователями сна не полезной, а для некоторых категорий людей даже вредной,

– объясняет биолог.

Биологические часы человека регулируются распределением света и темноты, который диктует ритмы сна и бодрствования, а в повседневной жизни время воздействия света обычно связано с социальными часами, объясняют в Американской академии медицины сна.

Когда солнечные часы не согласуются с социальными часами, происходит десинхронизация между внутренним циркадным ритмом и социальными часами. Ежегодное изменение стандартного времени на летнее время приводит к этому несоответствию, которое связано с рисками для физического и психического здоровья и безопасности, а также рисками для здоровья населения.

В 2020 году Американская академия медицины сна (AASM) опубликовала заявление о позиции за отказ от сезонных изменений времени. Ученые предлагали Штатам отказаться от этой практики, поскольку перевод часов дважды в год вредит здоровью и не согласуется с циркадной биологией человека.