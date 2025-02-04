Перевод военных в Армия+: Минобороны объяснило разницу между приказом и распоряжением

Военные, которые подают заявку на перевод через Армия+, иногда сталкиваются с путаницей между приказом и распоряжением. Министерство обороны объяснило, как правильно получить перевод и что делать, если документы не выполняются.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. За чуть более чем два месяца работы сервиса Армия+ 13 000 военнослужащих получили согласование на перевод.

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Разница между приказом и распоряжением

Некоторые военные ожидают приказ, хотя на самом деле им приходит распоряжение. Министерство обороны объяснило, в чем между ними разница.

Для офицеров Кадровый центр ВСУ готовит приказ на перевод. Для рядового, старшинского и сержантского состава оформляется распоряжение. Оба документа являются обязательными к исполнению. Процесс их оформления и доведения до воинских частей может занимать до двух недель.

Важно различать эти документы. Солдаты и сержанты должны запрашивать именно распоряжение о переводе. Случаи, когда распоряжение уже готово, но военных не переводят из-за отсутствия приказа, фиксируются в приложении Армия+.

Что делать, если изменилась должность?

В распоряжении не указывается должность военного – только имя, звание, номер части и номер карточки налогоплательщика. Это означает, что изменение должности в пределах одной части не является препятствием для перевода.

Как действовать, если приказ или распоряжение не выполняются?

Игнорирование этих документов является нарушением прав военнослужащего. Центральное управление защиты прав военных совместно с органами военного управления контролирует выполнение приказов и распоряжений.

Если воинская часть получила приказ или распоряжение, но не выполняет его, следует подать обращение через Армия+: Меню – Служба поддержки –Распространенные вопросы – Смена места службы.

Центральное управление защиты прав военнослужащих получит обращение и проконтролирует его выполнение.