В ведомстве сообщили, что 9 ноября заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.
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Посол Грузии прокомментировал перевод Саакашвили
Во время разговора посол Грузии подробно проинформировал об обстоятельствах перевода Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани. Что именно он говорил, в ведомстве не уточнили.
А Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов украинских граждан за рубежом является приоритетом для Украины. Заместитель министра также вспомнил ноту МИД Украины, переданную грузинскому зарубежному ведомству, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение.
Саакашвили перевезли в тюремную больницу: что известно
- Михеила Саакашвили 8 ноября забрали на вертолете из тюрьмы в Рустави. Его перевезли в больницу Глданской тюрьмы.
- Грузинские власти уверяют, что все произошло без принуждения.
- Зато уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что во время этапирования Саакашвили избили сотрудники тюрьмы. Из-за этого состояние здоровья политика ухудшилось.
- Украинский МИД выразил разочарование таким решением властей и направил Грузии ноту протеста.
- Сторонники заключенного после этого в очередной раз вышли на митинг "Свободу Мише". Протестовать оппозиция продолжила и 9 ноября – требуют освобождения политика и перевыборов.