У відомстві повідомили, що 9 листопада заступник глави МЗС України Микола Точицький зустрівся з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.
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Посол Грузії прокоментував переведення Саакашвілі
Під час розмови посол Грузії детально поінформував про обставини переведення Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу в Глдані. Що саме він казав, у відомстві не уточнили.
А Точицький наголосив, що захист прав та інтересів українських громадян за кордоном є пріоритетом для України. Заступник міністра також пригадав ноту МЗС України, передану грузинському закордонному відомству, та висловив сподівання на її позитивний розгляд.
Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні: що відомо
- Міхеіла Саакашвілі 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі. Його перевезли у лікарню Глданської тюрми.
- Грузинська влада запевняє, що все відбулося без примусу.
- Натомість уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова повідомила, що під час етапування Саакашвілі побили співробітники в'язниці. Через це стан здоров'я політика ще більше погіршився.
- Українське МЗС висловило розчарування таким рішенням влади та направило Грузії ноту протесту.
- Прихильники ув'язненого після цього вчергове вийшли на мітинг "Свободу Міші". Протестувати опозиція продовжила і 9 листопада – вимагають звільнення політика та перевиборів.