У відомстві повідомили, що 9 листопада заступник глави МЗС України Микола Точицький зустрівся з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.

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Посол Грузії прокоментував переведення Саакашвілі

Під час розмови посол Грузії детально поінформував про обставини переведення Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу в Глдані. Що саме він казав, у відомстві не уточнили.

А Точицький наголосив, що захист прав та інтересів українських громадян за кордоном є пріоритетом для України. Заступник міністра також пригадав ноту МЗС України, передану грузинському закордонному відомству, та висловив сподівання на її позитивний розгляд.

До слова, Точицький обговорив зі Закарашвілі актуальні питання двостороннього співробітництва у різних галузях. Співрозмовники обмінялися думками щодо подальших спільних дій у межах Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови.

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