Ситуация критическая, – генерал-лейтенант в отставке о переводе специалистов ВС в пехоту

В Украине разгорелся новый скандал на фоне массового перевода в пехотные подразделения большого количества личного состава Воздушных сил, в частности остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы, обслуживающих самолеты.

В эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отреагировал на ситуацию и сказал, как можно решить этот вопрос.

Важно Перевод специалистов из Воздушных сил в пехоту: все, что известно о скандале в Вооруженных Силах

"Это не новое явление"

Проблема, когда военных из других видов Вооруженных Сил Украины переводят в Сухопутные войска, особенно в пехоту, не нова. В частности, из Воздушных сил, где сложная коллективная техника, где требуется соответствующее обучение и годы подготовки.

Это не новое явление. Переводы, видимо, касаются части, технического состава. Прежде всего переводили подразделения из охранных структур Воздушных Сил, но это касается и других офицеров. Это ненормальное явление, но почему это происходит? Потому что на фронте критическая ситуация с личным составом,

– сказал Романенко.

Конечно, есть вопросы по обеспечению подразделений оружием, техникой, боеприпасами и тому подобное. В то же время параллельно с этим третий год не решается вопрос с мобилизацией, благодаря чему можно было бы набрать людей, которые пополнили бы ряды бригад на линии соприкосновения и формировали резервные бригады.

Решение этого вопроса заключается в том, что не надо переводить из одного подразделения в другое, а надо призывать людей и обучать их,

– добавил генерал-лейтенант в отставке.

Кроме того, он отметил, что в Украине не происходит ротация бригад, которые истощились, а также не принят закон о демобилизации.

Обратите внимание! Легендарный пилот "Карая" отреагировал на резонансный процесс в Воздушных силах. Он отметил, что от профессиональных умений и навыков инженерно-технического состава напрямую зависит безаварийность летной работы и успех боевого применения авиации.

Что говорят в Генштабе и Воздушных силах

Генеральный штаб ВСУ отреагировал на информацию о переводе остродефицитных специалистов Воздушных сил в пехоту.

Остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется,

– говорится в сообщении.

К тому же отметили, что Воздушные силы ВСУ наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала. В Генштабе также отметили, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

В Воздушных силах заверили, что по состоянию на сейчас никаких подобных переводов ни среди авиационных техников, ни среди других важных специальностей не планируют.