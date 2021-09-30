У Евгении Габер продолжительный опыт дипломатического перевода о специфике профессии и важности для общения с окружающим миром.

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Кто такая Евгения Габер

Кандидат политических наук. В 2014-2018 годах была вторым секретарем Посольства Украины в Турции. В 2018-2021 годах была заместителем директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД. В настоящее время – советник по вопросам внешней политики премьер-министра Украины Дениса Шмігаля. Профессиональный переводчик с турецкого языка. Владеет английским, французским и турецким языками.



Как ты пришла в дипломатический перевод?

Дипломатическим переводчиком я стала случайно и где-то неожиданно для себя. Когда в 2014 году меня пригласили работать в посольство Украины в Турции, так был нужен человек со знанием турецкого языка. До этого я преподавала турецкий на факультете международных отношений Одесского национального университета имени И. Мечникова.

Евгения Габер / Фото из фейсбука Yevgeniya Gaber

Поэтому имея опыт в международных отношениях и зная турецкий язык приехала на должность второго секретаря в украинское посольство в Турции. И приехав на новое место работы поняла, что мало знать только язык, но надо и историю и культуру страны. То есть нужно не только читать прессу, но и быть переводчиком делегаций на уровне президентов, премьеров и министров и военных.



ООН и Международный день переводчика / Фото UN

И здесь как никогда незаменимыми были знания, которые к сожалению не дают на филологических факультетах или на факультетах международных отношений. Для дипломатического перевода нужно знать нюансы протокола, а также политический контекст, геополитический контекст для того, чтобы правильно переводить правовые аспекты. Это касается и названий блюд, анекдотов и фразеологизмов.

Евгения Габер / Фото из фейсбука Yevgeniya Gaber

Поэтому в начале мне не хватало погружения в этот весь контекст. Прибыла в посольство в начале 2015 года. Когда вернулась из посольства в конце 2018 года и стала заместителем директора Дипломатической академии, то поняла, что было бы желательно поделиться этим своим опытом с коллегами дипломатами.

В чем заключается специфика турецкого дипломатического этикета?

Если ты говоришь на другом языке в стране происхождения, то это воспринимается совсем по-другому. Есть очень известная фраза Нельсона Манделы:

Если ты говоришь на языке, который понимает твой собеседник, – это идет к его голове. Если Вы говорите с ним на его языке, то это идет к его сердцу.

Нельсон Мандела / Фото Wikipedia

В Турции если ты общаешься в публичных местах, например в магазинах или больницах на турецком, то исчезает барьер свой-чужой. Тебя тогда не воспринимают как иностранного дипломата, а как человека, который уважает турецкую культуру, язык.

Турки в некоторой степени националисты – они любят когда другие люди общаются на турецком языке – даже с ошибками. Тогда тебе помогут гораздо быстрее, чем когда ты будешь обращаться к ним на английском, например.

Переводчики Организации Объединенных Наций / Фото UN

Это не вариант европейских языков, когда ощутим акцент.

Второй момент – для того, чтобы правильно понимать и передавать смыслы надо знать хорошо не только язык, но и культуру, историю, религию. Также надо понимать, что когда была Османская империя, то существовал староосманский язык, также был арабский, персидский в обиходе. Это тоже накладывает свои особенности на коммуникации официального уровня.

Даже в современной турецком языке достаточно много заимствованных слов, терминов, выражений. Поэтому для того, чтобы это правильно перевести тебе недостаточно знать современный турецкий язык, но и что это явление означало. Иногда даже нет соответствия в украинском языке. Названия религиозных течений, политических партий, существовавших обществ – все это надо передать на другом языке. Поэтому просто перевести человек не может.

Это все имеет культурное окраску, например поговорки, пословицы, фразеологизмы базируются на веках культуры этого народа. Если ты сам умеешь метко использовать эти фразы и одновременно адекватно это перевести – это все, конечно, воспринимается положительно.

С какими языками ты работала как переводчик?

С османским я не работала, хотя и знаю там базовые вещи. Сама я знаю турецкий, русский, английский и французский на рабочем уровне. Самыми интересными у меня были два опыта.

Первый – когда мне пришлось переводить украинский, турецкий и французский. Абсолютно неожиданно для меня, когда на встречу к нашему послу пришел посол Мали (африканское государство, бывшая французская колония – 24 канал) в Турции. Последний должен был прийти со своим переводчиком, но перед этим переводчик не смог прибыть.

Тогда я уже переводила с французского и на французский. Посол Мали должен был по совместительству быть аккредитованным послом и в Украине. От холодильных установок до оружия мне пришлось переводить сначала французско-украинский, а потом уже подключился его переводчик, который общался на французском и турецком. И вот в таком треугольнике происходила коммуникация.

Другой интересный опыт был когда переговоры продолжались в Измире в июне 2016 года. Тогда приехал начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. Он говорил на украинском, а другие его коллеги – на английском или турецком. Был обед от имени Эрдогана, на котором присутствовали начальники генштабов и министры обороны дружественных стран.

Евгения Габер и президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото с фейсбуке Yevgeniya Gaber

Очень ограниченный круг – 10-15 человек, и не было никого из переводчиков потому что должен был быть переводчик Эрдогана, который переводил английский-турецкий. Поскольку Муженко тогда попросил, чтобы я еще переводила на украинский, то мне поставили стул за занавесом в конце зала. Потом я ему переводила нашептывая.

Эрдоган обращается к Муженко объяснить какой была ситуация на Донбассе. Все нормально, хотя там тоже своя военная специфика. Эрдоган, кстати, достаточно комфортный в общении. И тогда он поворачивается к командующему сухопутных вооруженных сил Пакистана Шарифу Рахилю. Там присутствовали представители Азербайджана, Пакистана, Катара и Украины, то есть ближайшие турецкие друзья.

Военные чиновники на учениях в Измире в июне 2016 года / Фото из фейсбука Yevgeniya Gaber

И в этот момент оказалось, что нет переводчика Эрдогана. Эрдоган – сторона принимающая, и поэтому я не могла сказать простите, я перевожу только на украинском языке. И я с турецкого перевожу на английский для этого пакистанца. В этот момент Шариф Рахиль начинает рассказывать ситуацию на границе между Пакистаном и Афганистаном. Здесь начинают звучать названия каких-то племен, имена военачальников.

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А для переводчика очень важно знать контекст и готовиться к каждой встрече. Если в Украине знаю все от названия Авдеевка до фамилии какого-то террориста и имен депутатов, то в пакистанском контексте я не ориентируюсь вообще. И я так очень осторожно начинаю переводить с английского на турецкий язык Эрдогану. Тогда уж этот переводчик Эрдогана вернулся.

Какова роль переводчика во время переговоров, например, двух лидеров государств?

Переговоры происходят следующим образом. Главным моментом в первую очередь является подготовка к переговорам – желательно, чтобы материалы, которые готовятся для первых лиц тоже были у переводчика. Работа последнего начинается задолго до самих переговоров. Кстати часто бывает, что переводчики потом работают советниками политиков.

Владимир Гройсман, Тереза Мэй и переводчики / Фото из твиттера Кабинета Министров Украины

Переводчик – это сохраненная версия информации для первого лица. Если президент забудет какое-то имя, название, цифру, то переводчик может это все напомнить. Плюс переводчики работают годами, а президенты могут меняться.

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Далее участники переговоров сидят в одной комнате. Сидят два лидера, у каждого из которых свой переводчик. Причем делается перевод с родного языка на неродной, то есть с украинского на иностранный. Потому что он знает контекст своей страны и готовится к переговорам. Это должен быть унифицированный месседж от украинской стороны, чтобы потом не разбираться или это президент неправильно сказал или неправильно перевели.

Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме, а рядом переводчики:

Обычно когда это последовательный перевод, то переводчики сидят за спиной по левую руку от лидера. Последнее возможно, если они сидят за большим столом. Важно, чтобы вблизи первого лица потому что важна невербальная коммуникация – важно видеть и слышать своего вещателя.

Очень много в дипломатии передается взглядами, интонациями, полутонами, жестами, поэтому переводчик всегда рядом. В идеале это смысловые блоки в 3-5 предложений. Пауза, тогда продолжается перевод. Бывает такое, что говорят 10 минут, и ты тогда делаешь заметки. Желательно воспроизвести 90% сказанного. И потом другая сторона отвечает.

Как было на переговорах Трампа и Путина 2018 года, тогда даже не приглашали туда министров. Лишь 2+2.

Дональд Трамп, Владимир Путин и переводчики / Фото Foreign Policy

Переводческая тайна – это тоже важный этический момент. Нельзя допрашивать переводчика. Были попытки вызвать в суд переводчиков чтобы узнать о чем говорил Путин с Трампом.

Каким образом происходит перевод во время неформального общения?

Неформальное общение обычно происходит с одним переводчиком, так как это может быть на фуршете, на приеме, в машине. Классный переводчик осуществляет перевод не дословно, поэтому он передает не слова, а мысли. В этом случае очень важно передать эмоцию, настроение и то, что хотел сказать лидер определенным выражением. Это надо делать предварительно зная ментальные и культурные особенности другой стороны.

Условно говоря, японская делегация вряд ли знает кто такой Котигорошко, Колобок или Ивасик-Телесик. Поэтому надо кратко объяснить контекст.

Почему переводчики важны?

Переводчики это люди, которые помогают достичь взаимопонимания всему миру. На самом деле именно благодаря этим людям, мы можем слышать других, чувствовать других. Важно понимать, что знание языка и работа переводчика – это совершенно разные вещи. Первое это возможно 40% успешной работы переводчика.

Все остальное – это чрезвычайный интеллектуальный труд, ежедневная работа над собой. Переводчики очень интересные люди для общения так как у них очень широкий кругозор – от политики до культуры.

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Если говорить о переводе вообще, то от лекарственного рецепта до адаптации компьютерных игр, то без этих людей этого не было бы совсем.

При отсутствии возможности путешествовать и длительного пребывания за границей нам помогают понять мир именно переводчики.