Пригожину логично было бы "брать Беларусь" и там "объявляться президентом", – Шейтельман
Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин быстро завершил свой бунт против руководства России. Из-за того, что нелегитимный белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Турцию, владелец ЧВК "Вагнера" мог бы "пойти на Минск" и "объявить себя президентом Беларуси".
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он пошутил, что Пригожин "прекрасно руководил бы Беларусью".
Смотрите также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходило в России
Два самопровозглашенных президента
Шейтельман отметил: была информация о том, что во время мятежа Пригожина белорусский диктатор Лукашенко вылетел в Турцию. В таком случае у вагнеровцев был "открытый путь в Беларусь".
Если Лукашенко улетел в Турцию, то для Пригожина логично было "брать Минск". Он взял бы Минск, пришел во дворец Лукашенко и сказал: "Теперь я президент Беларуси". Ему бы дали паспорт, нашли бы белорусскую бабушку. А дальше он был бы самопровозглашенным президентом Беларуси,
– посмеялся он.
Политтехнолог иронически подчеркнул, что если бы Пригожин возглавил Россию, то ему пришлось бы менять правительство. А в Беларуси сидят "клоуны", признанные миром при непризнанном президенте.
"Два самопровозглашенных президента Беларуси. Какая разница? Правительство у него было бы. Там сидят какие-то "клоуны", пусть сидят. Они при непризнанном президенте признаны "клоуны", – добавил Шейтельман.Обратите внимание! Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы двигались по Ростову-на-Дону, захватили все военные объекты в городе, включая аэродром. Также они добились успеха в Воронеже и даже находились на расстоянии 200 километров до Москвы.
Шейтельман о мятеже Пригожина: смотрите видео
Роль Лукашенко в завершении восстания
- Александр Лукашенко вечером 24 июня сообщил, что целый день вел переговоры с Евгением Пригожиным. В пресс-службе белорусского диктатора сообщали, что Пригожин принял предложение Лукашенко.
- Впоследствии главарь ЧВК "Вагнера" подтвердил, что забирает свои войска в полевые лагеря, потому что якобы "не хочет жертв и крови".
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Пригожина снимут все обвинения, но он поедет в Беларусь.