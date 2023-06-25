Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пожартував, що Пригожин "прекрасно керував би Білоруссю".

Дивіться також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії

Два самопроголошені президенти

Шейтельман зазначив: була інформація про те, що під час заколоту Пригожина білоруський диктатор Лукашенко вилетів до Туреччини. У такому випадку у вагнерівців був "відкритий шлях на Білорусь".

Якщо Лукашенко полетів у Туреччину, то для Пригожина логічно було "брати Мінськ". Він взяв би Мінськ, прийшов у палац Лукашенка та сказав: "Тепер я президент Білорусі". Йому б дали паспорт, знайшли б білоруську бабусю. А далі він був би самопроголошеним президентом Білорусі,

– посміявся він.

Політтехнолог іронічно підкреслив, що якби Пригожин очолив Росію, то йому б довелось змінювати уряд. А у Білорусі сидять "клоуни", які визнані світом при невизнаному президенті.

"Два самопроголошені президенти Білорусі. Яка різниця? Уряд у нього був би. Там сидять якісь "клоуни", нехай сидять. Вони при невизнаному президенті визнані "клоуни", – додав Шейтельман.

Зверніть увагу! Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці рухались Ростовом-на-Дону, захопили всі військові об'єкти в місті, включно з аеродромом. Також вони досягли успіху у Воронежі та навіть перебували на відстані 200 кілометрів до Москви.

Шейтельман про заколот Пригожина: дивіться відео

Роль Лукашенка у завершенні повстання