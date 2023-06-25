Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пожартував, що Пригожин "прекрасно керував би Білоруссю".
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Два самопроголошені президенти
Шейтельман зазначив: була інформація про те, що під час заколоту Пригожина білоруський диктатор Лукашенко вилетів до Туреччини. У такому випадку у вагнерівців був "відкритий шлях на Білорусь".
Якщо Лукашенко полетів у Туреччину, то для Пригожина логічно було "брати Мінськ". Він взяв би Мінськ, прийшов у палац Лукашенка та сказав: "Тепер я президент Білорусі". Йому б дали паспорт, знайшли б білоруську бабусю. А далі він був би самопроголошеним президентом Білорусі,
– посміявся він.
Політтехнолог іронічно підкреслив, що якби Пригожин очолив Росію, то йому б довелось змінювати уряд. А у Білорусі сидять "клоуни", які визнані світом при невизнаному президенті.
"Два самопроголошені президенти Білорусі. Яка різниця? Уряд у нього був би. Там сидять якісь "клоуни", нехай сидять. Вони при невизнаному президенті визнані "клоуни", – додав Шейтельман.
Шейтельман про заколот Пригожина: дивіться відео
Роль Лукашенка у завершенні повстання
- Алєксандр Лукашенко ввечері 24 червня повідомив, що цілий день вів перемовини з Євгєнієм Пригожиним. У пресслужбі білоруського диктатора повідомляли, що Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка.
- Згодом ватажок ПВК "Вагнера" підтвердив, що забирає свої війська у польові табори, бо начебто "не хоче жертв та крові".
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з Пригожина знімуть усі звинувачення, але він поїде до Білорусі.