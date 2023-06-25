Лукашенко остался в выигрыше: какую выгоду от мятежа в России получил белорусский диктатор
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в роли переговорщика во время бунта вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным. Белорусский диктатор получил от этого большую выгоду.
Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если бы мятеж Пригожина имел продолжение, это был бы хороший пример для белорусов, как можно свергнуть диктатора.
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"Есть вероятность того, что полк Калиновского, который воюет против россиян в Украине, мог бы пойти на Минск и свергнуть Лукашенко. Чтобы не давать такой пример, как нужно свергать диктаторов, Лукашенко защищал прежде всего самого себя", – отметил он.
Лукашенко получил двух должников
Жирнов отметил, что Пригожин сделал все, чтобы спасти Пригожина, которому угрожала смертная казнь, и Путина, которого могли свергнуть, если бы к вагнеровцам присоединились вооруженные силы.
У Лукашенко есть два должника. Он спас жизнь Пригожину. В следующий раз он будет ему должен, потому что Лукашенко пообещал дать Пригожину убежище в Беларуси. И Путин должен Лукашенко. У Лукашенко есть возможность получить от Путина очень большие откупные,
– считает экс-агент КГБ.
Бывший сотрудник Службы внешней разведки России подчеркнул, что последние события – это репутационная потеря для Путина, но выигрыш для Пригожина и Путина.
Жирнов о мятеже Пригожина: смотрите видео
Роль Лукашенко в завершении восстания
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что якобы по приказу Сергея Шойгу регулярные войска обстреляли тыловые позиции вагнеровцев. Он объявил войну минобороны России.
- В ночь на 24 июня вагнеровцы беспрепятственно двигались по Ростову-на-Дону, захватили все военные объекты в городе, включая аэродром. Также они преуспели в Воронеже и даже находились в Московской области, примерно за 200 километров до столицы России.
- Александр Лукашенко вечером 24 июня сообщил, что целый день вел переговоры с Евгением Пригожиным. Пригожин принял предложение нелегитимного лидера Белоруссии.
- Главарь ЧВК "Вагнера" подтвердил, что забирает свои войска в полевые лагеря, потому что вроде бы "не хочет жертв и крови".
- Кроме того, Пригожин сказал, что у российских властей якобы было мнение "расформировать вагнеровцев". Ему также пообещали решить вопрос с Шойгу и Герасимовым.