Хаотические 36 часов в России показали Путину начало конца, – CNN

Вооруженный мятеж, организованный Евгением Пригожиным, показал слабость Путина. Он продемонстрировал, что его режиму вскоре может наступить конец.

Это подчеркивают международные обозреватели. По их словам, вооруженный мятеж Пригожина дал возможность увидеть всем "конец правления российского президента Владимира Путина".

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Беспокойные 36 часов для Путина

Обозревателей поразил тот факт, что верный приспешник Путина буквально сорвался с цепи. Сначала он жалуется на ракетный удар по лагерю его наемников. А потом уже объявляет гражданскую войну. После чего останавливается в нескольких сотнях километров от Москвы. Разворачивает вагнеровцев и якобы отправляется в Беларусь. И все это за каких-то 36 часов.

В издании заметили, что нам известно достаточно немного. Доподлинно непонятно видение картины глазами Пригожина. Да, предатель может казаться слабым и даже побежденным. Впрочем, он принимал важные решения в те 36 часов. Даже отвод наемников после переговорного процесса – его решение.

У Путина была вторая скрипка

В то же время Владимир Путин имел возможность лишь реагировать на происходящее. Вначале он думал просто отмолчаться. После этого сделал обращение, где пообещал наказать предателей. Но все очень быстро рассосалось, словно ничего и не было.

Эмоциональное состояние Путина – если бы оно было известно – возможно, менее показательно, чем его действия. Отпустив Пригожина и, очевидно, заметая все восстание под ковер, он оказался самым слабым за последние 23 года,

– говорят в издании.

Обозреватели также очертили главный урок из так называемого "марша справедливости". Речь не о том, что Пригожин развернул свои скромные силы перед Москвой. А в том, что Кремль отпустил изменника.

Да и Путин остался один на один со своей проблемой. Это четко увидел остальной мир. К примеру, Казахстан и Иран заявили, что ситуация в России – "внутреннее дело". Обозреватели говорят, что это точно не тянет на "безоговорочную поддержку".

В издании подчеркнули, что уязвимость Путина обеспечена. И это произошло впервые за 23 года. За длительный промежуток времени, в течение которого кровавый диктатор успел накопить немало врагов.

Доподлинно неизвестно, чем все это завершится. Не исключают обозреватели, что на несколько месяцев может залечь на дно Пригожин. А Путин может внести определенные изменения в свой военный штаб. Более того, может показаться, что внутри страны все "нормально".

Как бы там ни было, говорят в издании, "уже просматривается постпутинский мир". Также видна та сила, которая необходима, чтобы навязать его России. Собственно, все это сродни началу конца для Путина.

Мятеж Пригожина повлияет на войну

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью и прокомментировал мятеж в России. Он также отметил, что события вокруг Пригожина –

Если попытаться сделать даже самую оптимистическую оценку, то она все равно печальна для оккупантов. В издании заметили, что мятеж должен повлиять на моральный дух российских военных. И что он, видимо, упал, наблюдая за тем, "как их главнокомандующий и самый выдающийся военный деятель круглосуточно играет в "курицу".

Кремлю, пишут в издании, необходимо будет осознать, что мятеж нанес ущерб позициям Путина и Пригожина. И что так называемую "спецоперацию", которую в Москве подают как экзистенциальное сражение против НАТО, в конечном счете проиграют.