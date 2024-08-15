Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что сценарий, который действительно может сработать, – масштабирование действий вроде событий в Курской области. Как именно это приведет к свержению Путина и его сторонников, почему Россия не сможет восстановить стратегические бомбардировщики "Ту" – читайте далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о роковой ошибке Кремля и целях Украины в Курской области. Детали – читайте по ссылке.

Могут ли Путина отстранить от власти сейчас

Основатель российской ЧВК "Палладин" Георгий Закревский открыто призвал к свержению российской власти, на которую возлагает вину за все провалы на фронте и внутренние проблемы. Российские военкоры пишут о том, что ближайшее окружение Владимира Путина якобы ведет переговоры, чтобы его подтолкнуть к решению уходить в отставку. Любой сценарий возможен или все же это не более, чем теория заговора?

Это не теория заговора. Это фикция людей с интеллектуальными ограничениями. Таких сценариев не существует. Единственный сценарий, который действительно будет работать, это то, что мы видим в Курской области, масштабированное.

Если Украина будет продолжать там свои действия, Россия будет получать тактические поражения по фронту, будет хаотизация процессов в российских вооруженных силах. Российские военные будут бежать с поля боя, возвращаться с оружием в руках в те или иные регионы и в этих регионах будут определенные беспорядки.

Это достаточно быстро перейдет в тотальный бунт, который приведет к исчезновению Путина и его ближайшего окружения. Никто им не будет давать никаких гарантий, такой концепции нет.

Война такого типа обязательно приведет к справедливому финалу. Хочет это кто-то или не хочет. Да, цена может быть разная – чем быстрее все примут правильные объективные решения, тем будет меньше цена и для Украины, и для других стран. Чем дольше это будет затягиваться, чем дольше мы будем говорить, можно ли наносить удары по территории России, например, Storm Shadows или ATACMS, тем больше будет финальная цена, но все равно справедливая.

Почему? Как вы себе представляете, Путин как автор войны, получит гарантии и не будет платить за последствия? Если Россия проиграет войну, то надо будет четко зафиксировать юридически, кто виноват во всем этом и кто должен заплатить максимальную юридическую цену. Безусловно, это будет Путин и его окружение – Сергей Шойгу, Андрей Белоусов. В меньшей степени Михаил Мишустин, потому что он ориентируется на другие вопросы, но тоже будет платить за это все.

Если Россия получит то, что она хочет, например замораживание конфликта на определенное время и стол переговоров на своих условиях, то тогда они не будут платить. Тогда зачем им менять Путина на кого-то другого? Нет в этом никаких смыслов, и сценария, что они не будут платить, уже не существует. Это действительно точка невозврата. Все, что происходит в этой войне, и само начало полномасштабного вторжения, – это и есть точка невозврата.

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Действия в Украине – это действия, направленные на деэскалацию. Все, что происходит в Курской области – это деэскалация. Почему? Потому что это существенное уменьшение милитарной нагрузки на приграничной территории Украины. Уничтожение военной техники России в Курской области существенно облегчит ситуацию в Сумской области.

Это и деэскалация, учитывая общие глобальные политические процессы. Показано, что нет никаких "красных линий", если есть международное право, то оно должно работать, если страна является агрессором, то ее надо атаковать, это можно сделать, независимо от того, какая эта страна, как вы к ней еще вчера относились.

Все эти мифы, которые Россия достаточно масштабно распространяла через инструменты своей пропаганды, они не являются справедливыми, действенными и объективными. Поэтому надо заканчивать с тем, чтобы жить в иллюзиях относительно "русского мира" и России в целом. Все эти конспирологии не работают.

Все будет происходить совсем иначе благодаря давлению Украины, использованию инструментов принуждения, а их есть два ключевых:

военное давление, то, что мы видим и в Курской области и, если будет увеличено количество оружия, на других участках фронта тоже;

экономическое давление: Россия должна иметь существенные потери на глобальных рынках и не иметь доходов.

Это будет создавать хаотизацию на российских территориях. Это приведет к поведению Путина, которую мы с вами видели в момент похода на Москву Евгения Пригожина. Путин тогда просто исчез. Так же мы это увидим сейчас. Потом его найдут, он будет спокойно сидеть на скамье подсудимых, рассказывать свой исторический бред.

Однако сценарий хаотизации будем реализовывать. То есть большое количество бунтов, большое количество вооруженных людей и большая куча региональных конфликтов, которые сольются в единый процесс переформатирования политического устройства России.

Это будет, хочется этого или нет. Несмотря на то, что западные элиты говорят, что это якобы приведет к каким-то неоправданным рискам, потому что у России есть ядерное оружие. Исторический процесс вы не можете остановить. Россия не является конкурентным государством, не является государством, которое может влиять на определенные процессы. Она пошла ва-банк, начав полномасштабное вторжение.

Россия имеет еще одну цель, кроме тотальной и унизительной оккупации Украины, это тотальное доминирование. Россия хотела доминировать не счет технологического прорыва или эволюционных вещей, а благодаря архаичным вооруженным технологиям. Поэтому это приведет к тотальному краху этой системы государственного устройства в России.



У Путина есть еще цель, кроме оккупации Украины / Getty Images

О запрете бить вглубь России

Storm Shadow вроде якобы использовать по территории России, но в районе аэродрома "Саваслейка" возник какой-то пожар. Говорят, что неизвестные беспилотники их проведывали.

Давайте с невозможности использования Storm Shadow начнем – для меня это крайне странная ситуация. Переговоры идут, объяснения от Украины идет, и президент постоянно об этом говорит.

Мы хотим понять, а зачем тогда было прописано международное право, чтобы сказать, что оно не действует? Мне кажется, что глобальным политическим элитам надо выйти и сказать, мол, "мы всегда имели фиктивное международное право, если хотите – придерживайтесь, если нет, то не придерживайтесь".

Нет рациональных доводов, почему нельзя использовать оружие, которое юридически уже является украинским, потому что вы его передали Украине. Юридически оно уже зафиксировано за Украиной. Почему нельзя его использовать для защиты гражданского населения Украины?

О том, что война инициирована Россией, вы сами это уже установили как факт. Это – акт агрессии, военное преступление. Почему же тогда нельзя? Потому что это будет приводить к эскалации? Так эскалация уже есть масштабная. Это – война. Это приведет к использованию ядерного оружия? Тогда это вообще нонсенс.

Если одна страна может использовать ядерное оружие не как оружие сдерживания для защиты своей территории, а как оружие превентивного характера для атаки другой территории... Более того, страны, которая не имеет ядерного оружия. Тогда это вообще ломает миропорядок. Безопасности нет.

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Тогда любая страна, например Россия, передаст уже готовое ядерное оружие Северной Корее. Почему она это не может сделать? И Северная Корея может использовать против любой страны просто, потому что хочет это сделать. Что должно ее сдерживать?

Если есть правила, то за нарушение правил должно быть обязательное наказание. Если вы четко прописали, что любая страна, которая подверглась неспровоцированной атаке от другой страны, имеет право атаковать чем-либо на любую глубину территории страны-агрессора, то почему вы ограничиваете в этом праве Украину?

Мы вспоминали какое-то высказывание Пригожина о Белгородской области. Он тогда рассматривал возможность, что Путин позволит зайти ВСУ на территорию Белгородской области и тогда ударит тактической ядеркой по своей территории, чтобы чужие боялись и чтобы не была спровоцирована агрессия на другую страну. Тут теперь с Курском история.

У вас существует субъект, который является полностью неадекватным с точки зрения контроля за личными эмоциями, который может использовать запрещенное оружие, а вы все равно ждете, что с этим субъектом можно сесть за стол переговоров. Посмотрите, вы знаете, что он неадекватен. Вы знаете, что он не контролирует свои эмоции. Он помешан на массовых убийствах. И вы с ним хотите сесть за стол переговоров?

Вы (партнеры – 24 Канал) гарантируете, что его не будут трогать в глубину территории. После этого этот помешанный на убийствах человек должен подписать с вами какие-то договоренности и придерживаться их. При этом он просто влюблен в массовые убийства. Я хочу понять, почему он должен остановиться? Вы хотите подписать бумажку с человеком, который помешан на убийствах, чтобы он это не делал? А он это любит. Биологически любит.

Россия не сможет восстановить бомбардировщики "Ту"

Теперь переходим к Украине. Относительно дронов и аэродромов, есть две ключевые задачи, которые стоят сегодня перед Украиной.

Прежде всего это уничтожение тактической авиации, потому что это управляемые авиационные бомбы, которые существенно влияют на ход событий по линии фронта. Если год назад существенно влияла артиллерия, то сегодня существенно влияют КАБы. Это надо все уничтожать. Это можно делать либо через хорошо спланированные сухопутные операции, как в Курской области, либо через дальнобойные удары по крайней мере дронами, которые есть в Украине.

Так же очень важно уничтожать стратегическую авиацию. Это существенно уменьшит давление на энергоинфраструктуру, на гражданское население и тому подобное. То есть речь идет об уничтожении стратегической авиации и стратегических аэродромов, где она базируется.

Восстановить те же Ту-95, Ту-160, Ту-22 невозможно, потому что Россия все же имеет определенный санкционный режим. Она не сможет восстановить эти системы. Если они будут уничтожены в определенном количестве, тогда количество одномоментно запущенных российских ракет будет намного меньше.

Это очевидные действия, которые надо, чтобы Украина делала. Наше государство ищет решение, понимает, что надо увеличивать количество дронов, которые будут разрушать стратегическую инфраструктуру на территориях России независимо от глубины, где она находится. Украина над этим работает и работает, на мой взгляд, достаточно эффективно.

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Вы практически постоянно об этом в эфирах говорите, что Украина разрушает аэродромы разного уровня, типа базирования. Там стратегическая и тактическая авиация. Это существенно будет влиять на ход событий и по линии фронта, и вообще в этой войне в целом.

Задержание кадыровцев повлияет на обмен пленными

Хочу еще спросить о задержанных кадыровцах. Как это поможет? Ускорит ли обмены? Повлияет ли на обмены между Украиной и Россией. Вернется ли "Азов"?

Сложный вопрос. Россия имеет определенные триггеры. Они там за них держатся и продолжают спекулировать на этом. Но вы справедливо замечаете, что задержание кадыровцев или российских срочников поможет, на мой взгляд, ускорить обменные процессы.

Позволит более радикально подходить к тому, кто на кого будет обмениваться, и разблокирует эти обменные процессы, которые Россия так инертно проводит. Потому что это определенные социальные категории, которые для России важнее, чем контрактники, которые попадают в плен по линии фронта. Поэтому считаю, что все же это может ускорить определенные процессы с положительным результатом для Украины.