Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу підкреслив, що сценарій, який дійсно може спрацювати, – масштабування дій на кшталт подій у Курській області. Як саме це призведе до повалення Путіна та його прибічників, чому Росія не зможе відновити стратегічні бомбардувальники "Ту" – читайте далі в матеріалі.

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Нагадаємо, що в першій частині інтерв'ю ми писали про фатальну помилку Кремля та цілі України в Курській області. Деталі – читайте за посиланням.

Чи можуть Путіна відсторонити від влади зараз

Засновник російської ПВК "Палладін" Георгій Закревський відкрито закликав до повалення російської влади, на яку покладає провину за всі провали на фронті та внутрішні проблеми. Російські воєнкори пишуть про те, що найближче оточення Владіміра Путіна нібито веде перемовини, щоб його підштовхнути до рішення йти у відставку. Будь-який сценарій можливий чи все ж таки це не більше, ніж теорія змови?

Це не теорія змови. Це фікція людей з інтелектуальними обмеженнями. Таких сценаріїв не існує. Єдиний сценарій, який дійсно буде працювати, це те, що ми бачимо в Курській області, масштабоване.

Якщо Україна продовжуватиме там свої дії, Росія отримуватиме тактичні поразки по фронту, буде хаотизація процесів в російських збройних силах. Російські військові будуть втікати з поля бою, повертатись зі зброєю в руках в ті чи інші регіони й у цих регіонах будуть певні заворушення.

Це достатньо швидко перейде в тотальний бунт, який призведе до зникнення Путіна і його найближчого оточення. Ніхто їм не буде давати ніяких гарантій, такої концепції немає.

Війна такого типу обов'язково приведе до справедливого фіналу. Хоче це хтось чи не хоче. Так, ціна може бути різна – що швидше всі приймуть правильні об'єктивні рішення, тим буде менша ціна і для України, і для інших країн. Чим довше це затягуватиметься, чим довше ми говоритимемо, чи можна завдавати удари по території Росії, наприклад, Storm Shadows чи ATACMS, тим більша буде фінальна ціна, але все одно справедлива.

Чому? Як ви собі уявляєте, Путін як автор війни, отримає гарантії та не буде платити за наслідки? Якщо Росія програє війну, то треба буде чітко зафіксувати юридично, хто винний в усьому цьому і хто має заплатити максимальну юридичну ціну. Безумовно, це буде Путін та його оточення – Сєргєй Шойгу, Андрєй Білоусов. Меншою мірою Міхаїл Мішустін, тому що він орієнтується на інші питання, але теж буде платити за це все.

Якщо Росія отримає те, що вона хоче, наприклад замороження конфлікту на певний час і стіл переговорів на своїх умовах, то тоді вони не будуть платити. Тоді навіщо їм міняти Путіна на когось іншого? Немає в цьому ніяких сенсів, та сценарію, що вони не платитимуть, вже не існує. Це дійсно точка неповернення. Усе, що відбувається в цій війні, і сам початок повномасштабного вторгнення, – це і є точка неповернення.

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Дії в Україні – це дії, направлені на деескалацію. Усе, що відбувається в Курській області – це деескалація. Чому? Тому що це суттєве зменшення мілітарного навантаження на прикордонній території України. Знищення військової техніки Росії в Курській області суттєво полегшить ситуацію в Сумській області.

Це і деескалація з огляду на загальні глобальні політичні процеси. Показано, що немає ніяких "червоних ліній", якщо є міжнародне право, то воно має працювати, якщо країна є агресором, то її треба атакувати, це можна зробити, незалежно від того, якою є ця країна, як ви до неї ще вчора ставились.

Усі ці міфи, які Росія достатньо масштабно розповсюджувала через інструменти своєї пропаганди, вони не є справедливими, дієвими та об'єктивними. Тому треба закінчувати з тим, щоб жити в ілюзіях щодо "русского міра" і Росії в цілому. Усі ці конспірології не працюють.

Усе відбуватиметься зовсім інакше завдяки тиску України, використанню інструментів примусу, а їх є два ключових:

військовий тиск, те, що ми бачимо і в Курській області, і, якщо буде збільшена кількість зброї, на інших ділянках фронту теж;

економічний тиск: Росія має мати суттєві втрати на глобальних ринках та не мати доходів.

Це буде створювати хаотизацію на російських теренах. Це приведе до поведінки Путіна, яку ми з вами бачили в момент походу на Москву Євгенія Пригожина. Путін тоді просто зник. Так само ми це побачимо зараз. Потім його знайдуть, він буде спокійно сидіти на лаві підсудних, розказувати свою історичну маячню.

Однак сценарій хаотизації будемо реалізовувати. Тобто велика кількість бунтів, велика кількість озброєних людей і велика купа регіональних конфліктів, які зіллються в єдиний процес переформатування політичного устрою Росії.

Це буде, хочеться цього чи ні. Попри те, що західні еліти говорять, що це нібито призведе до якихось невиправданих ризиків, тому що в Росії є ядерна зброя. Історичний процес ви не можете зупинити. Росія не є конкурентною державою, не є державою, яка може впливати на певні процеси. Вона пішла ва-банк, почавши повномасштабне вторгнення.

Росія має ще одну мету, окрім тотальної та принизливої окупації України, це тотальне домінування. Росія хотіла домінувати не завдяки технологічному прориву чи еволюційних речей, а завдяки архаїчним збройних технологій. Тому це призведе до тотального краху цієї системи державного устрою в Росії.



Путін має ще мету, окрім окупації України / Getty Images

Про заборону бити вглиб Росії

Storm Shadow ніби не можна використовувати по території Росії, але в районі аеродрому "Саваслейка" виникла якась пожежа. Кажуть, що невідомі безпілотники їх провідували.

Давайте з неможливості використання Storm Shadow почнемо – для мене це вкрай дивна ситуація. Переговори йдуть, пояснення від України йде, і президент постійно про це говорить.

Ми хочемо зрозуміти, а навіщо тоді було прописане міжнародне право, щоб сказати, що воно не діє? Мені здається, що глобальним політичним елітам треба вийти і сказати, мовляв, "ми завжди мали фіктивне міжнародне право, якщо хочете – дотримуйтеся, якщо ні, то не дотримуйтеся".

Немає раціональних доводів, чому не можна використовувати зброю, яка юридично вже є українською, бо ви її передали Україні. Юридично вона вже зафіксована за Україною. Чому не можна її використовувати для захисту цивільного населення України?

Про те, що війна ініційована Росією, ви самі це вже встановили як факт. Це – акт агресії, воєнний злочин. Чому ж тоді не можна? Бо це буде призводити до ескалації? Так ескалація вже є масштабна. Це – війна. Це призведе до використання ядерної зброї? Тоді це взагалі нонсенс.

Якщо одна країна може використовувати ядерну зброю не як зброю стримування для захисту своєї території, а як зброю превентивного характеру для атаки іншої території… Ба більше, країни, яка не має ядерної зброї. Тоді це взагалі ламає світопорядок. Безпеки немає.

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Тоді будь-яка країна, наприклад Росія, передасть вже готову ядерну зброю Північній Кореї. Чому вона це не може зробити? І Північна Корея може використати проти будь-якої країни просто, бо хоче це зробити. Що має її стримувати?

Якщо є правила, то за порушення правил має бути обов'язкове покарання. Якщо ви чітко прописали, що будь-яка країна, яка зазнала неспровокованої атаки від іншої країни, має право атакувати будь-чим на будь-яку глибину території країни-агресора, то чому ви обмежуєте в цьому праві Україну?

Ми згадували якийсь вислів Пригожина про Бєлгородську область. Він тоді розглядав можливість, що Путін дозволить зайти ЗСУ на територію Бєлгородської області й тоді вдарить тактичною ядеркою по своїй території, щоб чужі боялися і щоб не була спровокована агресія на іншу країну. Тут тепер з Курськом історія.

У вас існує суб'єкт, який є повністю неадекватним з погляду контролю за особистими емоціями, який може використати заборонену зброю, а ви все одно чекаєте, що з цим суб'єктом можна сісти за стіл переговорів. Подивіться, ви знаєте, що він неадекватний. Ви знаєте, що він не контролює свої емоції. Він схиблений на масових вбивствах. І ви з ним хочете сісти за стіл переговорів?

Ви (партнери – 24 Канал) гарантуєте, що його не будуть чіпати в глибину території. Після цього цей схиблений на вбивствах чоловік має підписати з вами якісь домовленості та дотримуватись їх. При цьому він просто закоханий в масові вбивства. Я хочу зрозуміти, чому він має зупинитися? Ви хочете підписати папірець з людиною, яка схиблена на вбивствах, щоб вона це не робила? А вона це любить. Біологічно любить.

Росія не зможе відновити бомбардувальники "Ту"

Тепер переходимо до України. Щодо дронів та аеродромів, є два ключові завдання, які стоять сьогодні перед Україною.

Насамперед це знищення тактичної авіації, бо це керовані авіаційні бомби, які суттєво впливають на перебіг подій по лінії фронту. Якщо рік тому суттєво впливала артилерія, то сьогодні суттєво впливають КАБи. Це треба все знищувати. Це можна робити або через добре сплановані сухопутні операції, як в Курській області, або через далекобійні удари принаймні дронами, які є в Україні.

Так само дуже важливо знищувати стратегічну авіацію. Це суттєво зменшить тиск на енергоінфраструктуру, на цивільне населення тощо. Тобто йдеться про знищення стратегічної авіації та стратегічних аеродромів, де вона базується.

Відновити ті ж Ту-95, Ту-160, Ту-22 неможливо, бо Росія все ж таки має певний санкційний режим. Вона не зможе відновити ці системи. Якщо вони будуть знищені в певній кількості, тоді кількість одномоментно запущених російських ракет буде набагато меншою.

Це очевидні дії, які треба, щоб Україна робила. Наша держава шукає рішення, розуміє, що треба збільшувати кількість дронів, які будуть руйнувати стратегічну інфраструктуру на територіях Росії незалежно від глибини, де вона перебуває. Україна над цим працює і працює, на мій погляд, достатньо ефективно.

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Ви практично постійно про це в ефірах говорите, що Україна руйнує аеродроми різного рівня, типу базування. Там стратегічна і тактична авіація. Це суттєво впливатиме на перебіг подій і по лінії фронту, і взагалі в цій війні в цілому.

Затримання кадирівців вплине на обмін полоненими

Хочу ще спитати про затриманих кадирівців. Як це допоможе? Чи прискорить обміни? Чи повпливає на обміни між Україною та Росією. Чи повернеться "Азов"?

Складне питання. Росія має певні тригери. Вони там за них тримаються і продовжують спекулювати на цьому. Але ви слушно зауважуєте, що затримання кадирівців чи російських строковиків допоможе, на мій погляд, пришвидшити обмінні процеси.

Дозволить більш радикально підходити до того, хто на кого буде обмінюватися, та розблокує ці обмінні процеси, які Росія так інертно проводить. Тому що це певні соціальні категорії, які для Росії важливіші, ніж контрактники, які потрапляють в полон по лінії фронту. Тому вважаю, що все ж таки це може пришвидшити певні процеси з позитивним результатом для України.