О них в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Также он объяснил, в чем была и есть до сих пор главная ошибка России, и как российско-украинская война вышла на совершенно новый уровень не только на поле боя, но и в глазах всего мира.

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Путину действительно плевать на Курскую область?

Я нашла опрос в телеграме относительно того, почему Владимир Путин не едет в Курск. Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос: "не царское это дело", "он еще приедет, спасет всех и закроет грудью", "неприятные ассоциации с "Курском" (подводной лодкой, которая утонула в августе 2000 года – 24 Канал), "не имеет визы "Курской народной республики". Предлагаю вам тоже принять участие в этом опросе. Так почему Путин не едет в Курск?

Потому что он не знает, где это расположено и ему абсолютно безразлично, что там происходит. Для Путина не существует ценности.

Российские власти будут платить 2 миллиона рублей тем, кто на контрактной основе будет участвовать в войне против Украины. В то же время 10 тысяч рублей получат те, кто пострадал от возвращения войны на территории России, – население Курской области.

Местные жители получат 85 – 90 долларов за то, что они потеряли, потому что субъект, по фамилии Путин, захотел начать огромную войну в Восточной Европе и экспансию в другую страну. Поэтому эти люди будут иметь сегодня по 90 долларов "дохода" от этой войны.

Напомню, что когда затонула подводная лодка "Курск", все видели, как Путин себя вел на встрече с семьями погибших моряков, также ему тогда говорили, что для него жизнь человека стоит 50 долларов.

Путин – это Путин, он не имеет эмпатии, он абсолютно не сочувствует жителям своих регионов, не только тем, кто страдает от боевых действий, для него в принципе не существует современной цивилизованной жизни. Для него существуют только экспансия, угрозы, шантаж.

Ему очень нравится смотреть за теми действиями, которые совершают вооруженные силы России на других территориях, а также так называемые частные военные компании, которые насилуют, убивают. Ему очень нравится смотреть хронику и реагировать на это все.

Поэтому он и не знает, где расположен Курск, он не понимает, что это такое, и его совершенно не волнует, что там происходит, если это не приносит ему личного удовольствия.

Как Путин может ответить на заход ВСУ в Курскую область

На фоне событий в Курской области, в Москве и области усилили меры безопасности. По сообщению российских СМИ, власти опасаются деятельности диверсионных групп. В то же время нельзя исключать, что Россия может устроить теракт в Москве, как ранее в "Крокус Сити Холле", чтобы попытаться обвинить Украину в терроризме. Прибегнет ли к этим действиям Путин в ближайшее время?

Он уже атакует свою территорию, и раньше это делал, мы это видели. Но даст ли это тот эффект, на который он рассчитывает? Нет, не даст, потому что сегодня к России относятся соответственно. Раньше действительно реагировали на любые ее заявления и сочувствовали.

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Например, на теракт в "Крокус Сити Холле" была странная реакция, на мой взгляд, ведь было очевидно, что там произошло. Это не имело никакого отношения к Украине. Но потом реакция международных сообществ быстро изменилась. Люди смотрели на Россию с реакцией: "А что это? Что вы говорите вообще?".

Поэтому Россия будет делать все то, что она всегда делает. Других технологий управления массами там не знают. Они не учатся, не хотят меняться.

Также они будут это все комментировать соответственно – так же как комментировали год, два или 10 – 15 лет назад. Однако сегодня на это не будут обращать внимание страны, которые должны были бы это сделать по мнению России, чтобы каким-то образом повлиять на действия Украины.

Кроме того, после начала событий в Курской области глобальные политические сообщества достаточно спокойно на них отреагировали. Это была справедливая реакция. Украина действует в рамках 51-й статьи ООН.

Внимание! Статья 51 допускает самооборону "в случае вооруженного нападения".

Она может (и это четко прописано в международном праве) вести оборонительную войну на территории страны-агрессора. Проводить там масштабные военные операции или спецоперации. Это абсолютно законное, юридически корректное действие Украины. Именно поэтому мировые сообщества так реагируют.

Раньше мы бы увидели шум: "Ни в коем случае не заходите, ничего не делайте". Россия рассчитывала именно на такую реакцию. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Относительно вероятного теракта, то россияне неоднократно усиливали охрану Кремля. Не знаю, что они там делают, но это ни на что не влияет. Война – это война. Она постепенно выглядит для России так, как должна выглядеть для страны-агрессора.

Сегодня есть зафиксированный факт единоличной агрессии неспровоцированного типа России. Она будет за это юридически отвечать. Поэтому, когда война переносится на территорию агрессора, она воспринимается как война справедливого типа, и это прописано в международном праве.

Все, что дальше будет делать Украина, будет трактоваться нашими партнерами как абсолютно законные и правильные действия. Россия также будет продвигать на Западе мнение, что это "терроризм". Однако заявления России о том, что Украина совершает какие-то "террористические действия", "атакует Курскую область", "переходит через границу" и это "терроризм", выглядят как анекдот.

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Россия продолжает на разных площадках высказываться анекдотично, но на это мало кто обращает внимание, даже нейтральные страны. Россияне говорят о пересечении границы в Курской области. А что они делали в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и других областях Украины? Они также пересекли границу – еще в 2014 году впервые, а затем – полномасштабно.

Россия обнулила для себя понимание, что такое трансграничные отношения между двумя государствами. Поэтому даже нейтральные страны с удивлением смотрят на ее заявления.

Кремль продолжает это делать. Так, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который всегда находит время на то, чтобы сказать что-то анекдотично-абсурдное, заявил, что западные элиты думают над тем, как сменить политическое руководство в Украине. Даже есть какие-то кандидатуры.

Мы эти заявления слышали в начале полномасштабного вторжения и позже. Потом была пауза, и снова выходит этот анекдотический персонаж и продолжает говорить этот бред.

Сегодня ни действия России, ни ее заявления, ни поведение ни на что не влияют. Все, что сегодня влияет на ход событий, – это исключительно действия и субъектность Украины.

События в Курской области совершенно точно изменили течение войны и перевели ее на следующий этап. Это этап, когда Россия постепенно теряет свою инициативу и политически уже не доминирует.

Напомню, что последние 6 – 8 месяцев было много странных для меня аналитических статей, в которых говорилось о том, что у России есть ресурсы, она продолжает давить. Так, россияне давили благодаря количественному преимуществу на определенных направлениях. Однако эти статьи подводили к странным выводам, что якобы с Россией надо "договариваться на ее условиях".

Однако операция в Курской области, действия нашей страны там возвращают субъектность Украине в полном объеме. И западные политические элиты уже смотрят на Россию иначе, понимая, что она в этой войне точно не достигнет своих результатов.

Чего Россия не знает об Украине

Нарышкин даже назвал конкретную фамилию – Арсена Авакова, бывшего министра внутренних дел, который якобы должен стать следующим президентом Украины. Мол, об этом уже были переговоры с Юлией Тимошенко, Петром Порошенко, партией "Слуга народа".

Это говорит об абсолютном незнании Украины. В этом фундаментальная, роковая ошибка россиян, на которой они обломают свои зубы, придут к своему концу истории, и Россия будет обнулена.

Это произойдет, ведь она настолько втянулась в войну, что не понимает своего оппонента, правила, по которым он существует, его внутренние базовые истины, на чем построена современная Украина. Это говорит об абсолютном отличии Украины и России.

Россия говорит о том, что исторически контролировала эту территорию. Однако и тогда – 100 – 200 лет назад – она не понимала Украину. Но я не обсуждаю исторические коллизии, потому что это не имеет никакого смысла.

Есть юридически установленный факт суверенных границ Украины по состоянию на 1991 год, и это четко фиксирует, что есть страна под названием Россия и есть страна под названием Украина. Все, точка. Российская политическая элита хочет – принимает это, не хочет – не принимает, это ее проблемы. Пусть обратится к психоаналитику, если не может это принять в течение 30 лет.

Однако эти странные заявления Нарышкина свидетельствуют о том, что, даже несмотря на войну, которая идет 2,5 года, Россия абсолютно не готова признать и понять, что такое современная Украина. Россияне не знают, что происходит в Украине. Они делают ставки на людей, которые не имеют никаких влияний и не будут их иметь и за которыми не будут двигаться большие социальные группы.

Это хорошо с одной стороны, потому что свидетельствует о том, что Россия так и не имеет информативных каналов в Украине и не получает отсюда действительно важной информации. А плохо, потому что это продолжает порождать у России иллюзии, что она разбирается в Украине и может ее обуздать. Однако это не так.

Эта война уже масштабированно переходит на территорию России, и это неотвратимый исторический процесс. Война постепенно будет увеличивать свое присутствие в России, и это только начало негативных процессов на ее территории.

В то же время непонимание войны, непонимание Украины создают у России иллюзию, что она может эту войну дожать, досидеть в ней до конца.

Россия рассчитывает получить определенные результаты. Это уже не полная оккупация Украины – для этого у россиян нет ресурсов. Но они хотели бы сегодня получить заморозку конфликта и возможность остаться на оккупированных территориях. Также они хотят продолжать периодически масштабно атаковать Украину. Потому что переговорный процесс не означает, что они перестанут это делать.

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Также они хотели бы получить гарантии неприкосновенности, в частности для Путина. Мол, если они сядут за стол переговоров, то они уже не военные преступники. Еще они бы хотели иметь гарантии, что санкции не будут по крайней мере увеличиваться. Более того, что западные политические элиты будут закрывать глаза, как это было после 2014 года, на то, что Россия будет обходить эти санкции через третьи страны, через частные компании и тому подобное.

Для того чтобы все это произошло, России нужно продолжать давить на определенных направлениях. Для этого ей надо инвестировать много денег в пропаганду и говорить, что Украина "не имеет никакого шанса выстоять в войне".

Почему Россия была совсем не готова

Украина не заинтересована в том, чтобы забирать Курскую область, и придерживается границ 1991 года. При этом мы расширяем зону контроля, президент Украины Владимир Зеленский говорит о 78 пунктах, которые находятся под контролем Украины. Как мы дальше будем действовать в этом направлении?

Война и операция должна идти неожиданно для врага. Кроме этого, мы видим, насколько неэффективной является контрреакция российской стороны. Россияне не готовы к принятию быстрых антикризисных решений. Это еще раз обнуляет репутацию не только Путина, но и региональной власти.

Украина действует в рамках международного права и имеет право на защиту своей территории, используя инструменты войны, которые Россия использовала по приграничью Украины.

Что это значит? Путин говорит, что ему кто-то гарантировал, что НАТО не будет распространять свои влияния, не будет принимать другие страны и продвигаться, например, на Восток. Я не совсем понимаю, откуда он это взял, потому что никто никогда никакому Путину такого не гарантировал. Однако он всегда уверен в том, что говорит.

Окопы в Курской области / Фото OSINTtechnical

Также Россия была уверена и ей якобы неформально гарантировали, что из-за любых действий, которые она будет вести со своей территории, например устанавливать артиллерию, системы РСЗО, баллистику и атаковать приграничные территории Украины, никто не будет заходить на ее территорию и никто не будет уничтожать эти военные объекты.

То есть россияне были уверены, что могут безнаказанно находиться в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, оттуда наносить удары по территории Украины и никакого наказания за это не будет.

Международное право четко говорит, что страна, которая ведет оборонительную войну, имеет полное право на уничтожение инфраструктуры войны на территории страны-агрессора. Не только, кстати, в приграничье, но и в глубине этой страны.

Для этого Украине нужно сделать две вещи:

получить разрешения, не только неформальные;

получить существенно увеличенное количество дальнобойных ракет для того, чтобы это все уничтожать дальнобойной артиллерией, то есть ракеты и дроны на глубину до 700 километров.

Для этого нужно иметь гораздо больше ракет, которые нам передают наши партнеры, потому что Украина самостоятельно это изготавливать для такой интенсивной войны не может.

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Относительно неформальных запретов: они все еще действуют. Для меня странно, зачем же тогда эти страны между собой договорились о международных правилах, где четко записано, что Украина как раз таки имеет право это делать.

Или еще другое – проведение сухопутной операции своими силами для того, чтобы оттеснить все эти инструменты ведения войны, разорвать логистику, уничтожить военные объекты на территории Курской области на определенную глубину – 20, 30, 40, 70, 100 километров.

Почему на такое расстояние? Потому что разные инструменты могут действовать с разного расстояния. Украина идет именно этим путем – отжимает, формирует некую санитарную зону на территории Курской области, потому что Сумская область в течение 2024 года ежедневно имела по 500 – 600 обстрелов из артиллерийских систем.

Это были сознательные геноцидные действия России. Оттуда еще заходили определенные ДРГ, "кошмарили" местное население, грабили и занимались мародерством. Поэтому здесь действия Украины абсолютно очевидны. Это защита гражданского населения в приграничье Украины.

Украина показала, что Россия внутренне ничего не контролирует, кроме диссидентов, которых могут бросать в тюрьме, а потом разменивать на своих шпионов и убийц. То есть россияне не могут быстро перестроить свои вооруженные силы, не могут быстро принимать те или иные решения, оперативно-тактические или даже стратегические.

В дополнение силовая вертикаль не является действенной в России. Реакция россиян на события в Курской области четко говорит о том, что они уже полностью осознают, что Россия является максимально гнилой страной.

Еще одним компонентом является социальный эффект. В России нет никакой дискуссии относительно того, что она делает, что это за война и вообще война ли это. В России работает пропаганда, которая четко фиксировала в сознании граждан, в частности российских граждан, проживающих в Курской области, что они "ведут войну уже на территории Соединенных Штатов Америки или Западной Европы, практически захватывают Берлин, Париж и Лондон".

Россиянам говорили, что продолжается абсолютно выигрышная война для них. И поэтому, когда война заходит на их территорию, это, во-первых, возможность проводить дискуссию, потому что между собой эвакуированные в другие области России начнут это говорить, то есть начнет работать "сарафанное радио".

Они (эвакуированные россияне из Курской области – 24 Канал) будут говорить, что "смотрите, как это так, война идет на территории России, полномасштабная война возвращается на территорию России". Это совсем другая социальная дискуссия, не политическая, а социальная дискуссия в России. Это очень важный эффект.

Очень важно вернуть сознание России к пониманию того, что война – это всегда определенное возмездие потом. Безусловно, это сегодня будет масштабироваться на территории всей России.

Кроме того, мы увидели равнодушие россиян к защите своей территории. Они не готовы ко всему этому. Мы видим, что военные объекты там можно уничтожить в большом количестве.

Основная цель Украины в Курской области

Здесь я перехожу к ключевому, очень важному пониманию. Что такое международное право? Украина не заинтересована в оккупации этих территорий. Она не заинтересована делать там то, что делает Россия в Украине.

Россия заходила именно с намерениями оккупировать территорию, то есть установить свои правила, свои администрации. Украина заходит туда исключительно с военными целями, то есть чтобы уничтожать военные объекты.

Безусловно, там будут определенные проблемы гуманитарного характера. И, кстати, вчера президент Зеленский на ставке об этом говорил, что надо, чтобы система Министерства внутренних дел подготовила программы гуманитарной помощи для этих регионов, если кто-то не успел эвакуироваться.

Украина хочет полностью эффективно контролировать эти территории с точки зрения обеспечения защиты гражданского населения Сумской, Черниговской, частично Харьковской областей. Это очень и очень крутое решение, которое показывает, что война идет уже на другом уровне.

Россияне не умеют реагировать на креативные решения Украины и на то, что война будет идти не по ее правилам.

Чем больше войны будет на территории России, чем быстрее будут начинаться те процессы, которые нужны для частичного оздоровления России, тем больше будут претензии к путинской элите, и эта элита будет постепенно исчезать.