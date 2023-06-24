"Он и его приспешники убивали своих": как легион "Свобода России" реагирует на шоу Пригожина

Евгений Пригожин анонсировал, что 25 тысяч вагнеровцев готовы идти к власти "разбираться". В то же время в "Свободе России" напомнили, что главарь вагнеровцев – выходец из путинской номенклатуры.

Пригожин говорит, что российские военные вроде бы ударили по вагнеровцам. В сети даже демонстрируют "кадры с места инцидента". Хотя аналитики уже обратили внимание, что видео выглядит как постанова.

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Что говорят в "Свободе России"

В "Свободе России" заявили, что Пригожин решил: пора сыграть собственную игру, а "оркестр" – всегда наготове. "Повар Путина" имеет большие политические амбиции.

Мы знаем, что если он начнет вооруженный мятеж, то с большой вероятностью добьется успеха. Но также помним, как он и его пособники отрезали головы людям, убивали своих людей молотком, цинично снимая это на видео, и издевались над безоружными. Не стоит приписывать ему военную честь и доблесть, которых нет,

– говорится в сообщении.

В "Свободе России" подчеркнули, что современная Россия – шакалы, которые рвут друг друга. Легион подчеркнул, что нужно разрушить систему как путинскую, так и пригожинскую.