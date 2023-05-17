Никто не хочет пойти ко дну с Путиным: силовики в России начинают обдумывать запасные пути

Неудачи российской армии на фронте побуждают представителей так называемой политической элиты России искать для себя запасные пути ухода. Никто не будет защищать режим Путина, если он начнет рушиться.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, сейчас какого-то глобального сговора среди элиты нет, но каждый из нынешних прихвостней Путина будет принимать для себя решения и это скажется на их единстве.

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Путин оторван от реальности

Зильбер считает, что Путин не может контролировать все процессы в России. Российская армия, Пригожин или Кадыров ему уже не подконтрольны. На его попечении остается разве что администрация президента, госдума и центризбирком.

"Многие слухи в соцсетях о состоянии здоровья Путина, о его возможном заболевании раком или болезнью Паркинсона – все это не важно. Да, у него огромное психологическое влияние на все российские силовые структуры. Но многие из этих чиновников точно переживут Путина, и, на основе тех слухов, уже делают определенные выводы. Никто из них не хочет пойти ко дну вместе с Путиным, а потому ищут какие-то запасные пути для ухода", – отметил израильский журналист.

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Он добавил, что Путин совершенно оторван от реальности. Он может считать, что все под контролем, но один человек в принципе не может контролировать все.

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