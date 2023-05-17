Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, зараз якоїсь глобальної змови серед еліти немає, але кожен з нинішніх прихвоснів Путіна буде приймати для себе рішення і це дасться взнаки на їхній єдності.

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Путін відірваний від реальності

Зільбер вважає, що Путін не може контролювати усі процеси у Росії. Російська армія, Пригожин чи Кадиров йому вже не підконтрольні. Під його опікою залишається хіба що адміністрація президента, держдума та центрвиборчком.

"Багато чуток у соцмережах щодо стану здоров’я Путіна, його можливого захворювання на рак чи хворобу Паркінсона – все це не важливо. Так, у нього величезний психологічний вплив на всі російські силові структури. Але багато з цих чиновників точно переживуть Путіна, і, на основі тих чуток, вже роблять певні висновки. Ніхто з них не хоче піти на дно разом з Путіним, а тому шукають якісь запасні шляхи для відходу", – зауважив ізраїльський журналіст.

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Він додав, що Путін абсолютно відірваний від реальності. Він може вважати, що все під контролем, але одна люди в принципі не може контролювати все.

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