Работают над эвакуацией: в МИДе сделали важное объявление для украинцев в Судане

Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы оказавшиеся в Судане украинцы могли безопасно выехать из зоны боевых действий. В настоящее время в ведомстве прорабатываются безопасные маршруты, которыми можно воспользоваться для выезда из этой африканской страны.

Эвакуация украинских граждан начнется тогда, когда это станет возможным. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко, передает 24 Канал.

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В МИД рассказали, что делать украинцам, оказавшимся в Судане

В Министерстве иностранных дел отметили, что держат на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Более того, украинское ведомство работает с международными партнерами для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. Кроме этого, в МИД сформировали список лиц, желающих покинуть Судан, а также там прорабатывают аспекты безопасности, чтобы все украинские граждане могли вернуться домой.

В ведомстве также предоставили контакты, за которыми украинцы, оказавшиеся в Судане, могут в первую очередь обратиться:

Телефон посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48;

E-mail посольства Украины в Египте: emb_eg@mfa.gov.ua;

Телефон почетного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

Телефон МИД Украины: +380442381588;

Электронная почта МИД Украины: cons_or@mfa.gov.ua.

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