На округе №87 в Ивано-Франковской области официально завершился подсчет голосов. Однако во время проведения выборов и определения результатов произошло немало нарушений. Поэтому лучшим вариантом было бы провести перевыборы.

Такое мнение в программе "Между прочим" на 24 канале высказал председатель Комитета избирателей Алексей Кошель. И добавил, сейчас стоит ждать окончательной позиции оппозиционных политических сил.

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Имитация избирательного процесса, – Кошель о подсчете голосов на Прикарпатье

По словам главы КИУ, подсчет голосов на округе №87 является имитацией избирательного процесса. А то, что произошло в окружной избирательной комиссии, является действительно уголовными действиями. Речь идет об исчезновении избирательной документации.

Он отметил, что сейчас стоит ждать оценки от СБУ и МВД. Ведь есть основания для возбуждения не одного уголовного производства.

Председатель комитета избирателей пояснил, что избирательный закон не предусматривает отмены результатов, но практика показывает, что такие действия могут быть.

Думаю, что именно непризнание результатов выборов и перевыборы было бы оптимальным вариантом выхода из этого достаточно серьезного кризиса,

– пояснил Алексей Кошель.

Он также вспомнил, что похожая ситуация произошла во время парламентских выборов в Украине в 2012 году. Тогда появился термин "проблемные округа".

"И ситуация очень напоминает, как было по киевскому округу, где победу одержал Юрий Левченко. Однако позже странным образом исчезли избирательные бюллетени", – отметил глава КИУ.

Выборы на Ивано-Франковщине: главное