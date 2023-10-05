Было перезахоронение отца-воина, погиб сын-военный с семьей: детали теракта россиян в Грозе

Российские оккупанты продолжают совершать геноцид украинцев. Днем 5 октября захватчики ударили по кафе в селе Гроза. Там происходили поминки за военным.

В прокуратуре рассказали, что героя сначала похоронили в Днепре. В то же время семья настояла на перезахоронении в родном селе.

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Похороны организовывали сын и невестка погибшего героя. К сожалению, они стали жертвами трагедии.

Сын перезахороненного тоже был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли от попадания ракеты,

– говорится в сообщении.

Спасательные работы завершили

Российские оккупанты 5 октября ударили по кафе, где происходили поминки. Погибли более 50 человек. Среди них – 8-летний мальчик. Кроме того, есть пострадавшие. За их жизнь борются медики.

По состоянию на вечер 5 октября спасательные работы завершены. Сейчас в селе проживало около 100 человек. Российские оккупанты фактически убили половину из них. В МВД Украины подчеркнули, что почти в каждой семье – трагедия. Проститься с воином пришли люди со всех дворов.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Нет таких слов, которые могли бы унять вашу боль, но в своем горе вы – не одиноки. Сейчас вся Украина – это Гроза. Держитесь. Вечная память всем, чьи жизни забрали российские оккупанты.