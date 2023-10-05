Было перезахоронение отца-воина, погиб сын-военный с семьей: детали теракта россиян в Грозе
Источник:"РБК-Украина"
Российские оккупанты продолжают совершать геноцид украинцев. Днем 5 октября захватчики ударили по кафе в селе Гроза. Там происходили поминки за военным.
В прокуратуре рассказали, что героя сначала похоронили в Днепре. В то же время семья настояла на перезахоронении в родном селе.
Обратите внимание "От брата осталась часть туловища": очевидцы рассказали детали об ударе по Грозе
Похороны организовывали сын и невестка погибшего героя. К сожалению, они стали жертвами трагедии.
Сын перезахороненного тоже был военным. Сын вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли от попадания ракеты,
– говорится в сообщении.
Спасательные работы завершили
Российские оккупанты 5 октября ударили по кафе, где происходили поминки. Погибли более 50 человек. Среди них – 8-летний мальчик. Кроме того, есть пострадавшие. За их жизнь борются медики.
По состоянию на вечер 5 октября спасательные работы завершены. Сейчас в селе проживало около 100 человек. Российские оккупанты фактически убили половину из них. В МВД Украины подчеркнули, что почти в каждой семье – трагедия. Проститься с воином пришли люди со всех дворов.