У прокуратурі розповіли, що героя, який загинув на початку повномасштабного вторгнення, спершу поховали у Дніпрі. Водночас родина наполягла на перепохованні у рідному селі.

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Похорон організовували син та невістка загиблого героя. На жаль, вони стали жертвами трагедії.

Син перепохованого також був військовим. Син разом зі своєю дружиною та матір'ю були в кафе і загинули від влучання ракети,

– мовиться у повідомленні.

Рятувальні роботи завершили

Російські окупанти 5 жовтня вдарили по кафе, де відбувалися поминки. Загинуло понад 50 людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Окрім того, є постраждалі. За їхні життя боряться медики.

Станом на вечір 5 жовтня рятувальні роботи – завершені. Наразі у селі мешкало близько 100 людей. Російські окупанти фактично вбили половину з них. У МВС України наголосили, що майже в кожній родині – трагедія. Попрощатися з воїном прийшли люди з усіх дворів.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Немає таких слів, які втамують ваш біль, але у своєму горі ви – не самі. Зараз вся Україна – це Гроза. Тримайтеся. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали російські окупанти.