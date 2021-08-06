"Украина без Кучмы" и катастрофа самолета Ту-154: 2001 год стал периодом небывалых скандалов

2001 год был периодом небывалых скандалов в украинской политике, рождения Википедии, "первых ласточек" будущей гегемонии "яблочных" гаджетов. Также это год начала войны с исламским терроризмом, которая началась после терактов в Нью-Йорке.

В Украине 2001 год начался со скандалов. Такого еще не было, президента обвиняли в заказе убийства. С декабря 2000 года оппозиция поднимала людей на акции протеста и требовала импичмента. В Киеве появился палаточный городок и лозунги "Кучму геть" разлетались эхом в зимнем воздухе над Майданом Независимости.

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Катализатором протестов, которые должны были толкнуть по пути процедуру импичмента стали записи разговоров из президентского кабинета. Их передал лидеру партии социалистов Александру Морозу осенью 2000 года майор госслужбы охраны президента Николай Мельниченко.

Протесты под лозунгами "Кучму геть"

"Пленки Мельниченко" подняли огромный скандал. Оппозиция получила удобный инструмент для атак президента Кучмы и его окружения. Кассетный скандал позже потянул за собой увольнение глав СБУ и МВД – Деркача и Кравченко. Совершив самоубийство двумя выстрелами в голову Кравченко погиб в 2005 году.

Сын Деркача Андрей в 2021 году попался на фабрикации записей разговора пятого президента Петра Порошенко и кандидата на пост президента США Джо Байдена. "Пленки Деркача" якобы были сделаны в 2016 году. В 2020 году их обнародование должно было "сбить" Байдена с предвыборной гонки в США. Американские спецслужбы открыто назвали Андрея Деркача агентом России.

В 2001 году власть все обвинения отвергала. Но информация о возможной причастности Кучмы к ликвидации оппонентов подняла Украину на уши. Первые акции протеста начались в конце 2000 года. Против Кучмы объединились 24 политические партии и общественные организации. На Майдане Независимости появился палаточный городок с требованиями отставки президента. Так началась серия протестов под лозунгами "Украина без Кучмы".



Против Кучмы объединились партии и общественные организации / Фото maidan.org.ua

9 марта оппозиция планировала не пустить Кучму возложить цветы к памятнику Шевченко. Но в окружении силовиков президент провел официальное мероприятие и вылетел в заграничную командировку. Координаторы акции протеста развернули людей на Банковую. Под администрацией президента началось большое столкновение с "Беркутом". В ход пошли палки, турникеты и брусчатка.

На вокзалах Киева милиция задерживала молодежь, которая, по мнению правоохранителей, могла иметь принадлежность к оппозиции. Идентификация происходила по символике "Украина без Кучмы" или даже просто по украинскому языку, на котором общались "подозреваемые".

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Всего в тот день за решеткой оказалось более 300 человек. 18 из них получили максимальные наказания за обвинения в организации массовых беспорядков. После мартовского разгрома акция "Украина без Кучмы" пошла на спад. За поддержку требований протестующих с поста премьер-министра "полетел" Виктор Ющенко. За несколько месяцев он основал свою партию "Наша Украина". Вместе с "Блоком Юлии Тимошенко" и Социалистической партией Александра Мороза они сформировали общий фронт "антикучмовской" оппозиции. Антиправительственные настроения усиливали коммунисты и националисты.

Какими были последствия скандала вокруг "пленок Мельниченко"

Прикрывшись силовиками Кучма не так переживал за внутренние протесты, как за то, что "кучмагейт" вышел за пределы страны. В "пленках Мельниченко" была информация о продаже Украиной оружия Саддаму Хусейну в 2000 году, когда Ирак находился под санкциями. Говорилось об украинских автоматизированных станциях радиотехнической разведки, системы "Кольчуга", которые расширяли противовоздушную оборону Ирака.

Это был настоящий скандал и отношения с Белым домом испортились. Реальных доказательств того, что кольчуги Хусейна украинские, а не, например, российские, Соединенные Штаты никогда не докажут. Вашингтон не дал Киеву обещанных 50 миллионов долларов поддержки и заморозил сотрудничество с Кучмой в целом. Впоследствии появилась информация, что майор Мельниченко пытался продавать пленки, оригиналы записей он никому не показывал – и пленки с Банковой наконец перестали расценивать как серьезный источник информации и одновременно компромата.

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Однако то, что сделали в течение 2000 – 2001 годов, говорится обо всех последствиях "кучмогейта", подтолкнуло Банковую в объятия Москвы и заморозило хоть и маленькое, но все-таки движение Украины в направлении Запада.

Первый слепой альпинист поднялся на Эверест

Вокруг постоянно происходит что-то, во что трудно поверить. В 2001 году одним из таких событий стало восхождение на высочайшую вершину планеты Эрика Вайхенмаера – первого незрячего альпиниста. Этот мужчина, несмотря на большие трудности взялся за мечту покорить самые высокие точки каждого континента. Он постепенно воплощал ее – 7 вершин за 13 лет.

В истории альпинизма на Эверест пытались подняться 29 человек с инвалидностью. Лишь 15 из них удалось добраться до вершины.



Вайхенмаер сал первым незрячим альпинистом на Эвересте / Фото CNN

Год рождения Википедии

Первый год нового тысячелетия стал годом рождения электронной энциклопедии, которая сейчас является одним из основных источников информации. Общее количество читателей Википедии в мире составляет примерно 495 миллионов в месяц.

Идея создать свободную электронную энциклопедию появилась еще в 1990-х годах. Однако окончательно разработать концепцию и ввести ее в жизнь удалось философу и финансисту – американцам Ларри Сенгеру и Джимми Уэльсу. Запустить сайт удалось 15 января 2001 года.

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На протяжении 30 лет ресурс был бесплатным. Он вошел в пятерку самых популярных сайтов в глобальной сети. Однако в 2021 году для больших корпораций Википедия предложила новый платный сервис Wikimedia Enterprise – глобальная база данных.

Для обычных пользователей Википедии условия использования остались прежними, то есть бесплатными. Однако компании, которые захотят покупать в Wikimedia данные смогут сэкономить на сотрудниках, которые занимаются адаптацией информации от Википедии для нужд компании.

Смотрите полный выпуск программы "Украина 30" на 24 канале:

Нидерланды первыми легализовали однополые браки

Знаковым 2001 год послужил в аспекте социальных программ и гражданских прав. 1 апреля Нидерланды стали первой страной мира, в которой легализовали однополые браки. Королева Беатрикс подписала соответствующий закон, ранее принятый двумя палатами Генеральных штатов.

Сейчас регистрация таких браков узаконена в 28 странах. Соответствующая карта Европы выглядит следующим образом:

страны, где однополые браки признаются наравне с традиционными;

страны, где действует закон о гражданском союзе как альтернативе традиционному браку, сохраняется различие в терминологии;

государства, где действует ограниченное признание совместного проживания;

и страны, где признают только те однополые браки, которые заключены за рубежом.



Закон подписала королева Беатрикс / Фото Picture Alliance

Украина принадлежит к тем странам, где Конституция признает браком союз только мужчины и женщины.

Папа Иоанн Павел II посетил Украину

В 2001 году произошло еще одно знаковое для значительного количества украинцев событие. В Борисполе приземлился самолет из Ватикана. Папа Иоанн Павел II посетил Киев и Львов. Накануне визита против приезда католического понтифика активно выступала Российская православная церковь, которая обвиняла Ватикан в прозелитизме, якобы Украина – "канонические земли русского православия".

Ни для кого больше среди других вероисповеданий приезд понтифика не имел необычный вид. Возможность встретиться с духовным лидером ХХ века использовала украинская светская власть. В целом для Украины этот визит был так называемым знаком разрыва с советским антирелигиозным прошлым и декларацией приверженности западным ценностям, защитником которых был Иоанн Павел II.



Папа Иоанн Павел II посетил Киев и Львов / Фото EPA

Во время пребывания Папы Римского в Киеве в различных мероприятиях приняло участие более 200 тысяч, во Львове – более 2 миллионов верующих. Проповеди и мессы Иоанн Павел II служил на украинском языке. Он приветствовал украинцев в желании строить свою страну, призывал, чтобы это строительство происходило на принципах человечности и духовности.

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Папа призывал не поддаваться соблазну трудовой миграции и своими талантами служить развитию и благоустройству Украины. Во Львове во время встречи с понтификом небо омрачилось и пошел дождь, но во время речи Иоанна Павла II из-за туч вышло солнце. Визит понтифика зарядил украинцев оптимизмом и верой в новый день. Это пригодилось, когда пришли тяжелые испытания.

Террористический акт 11 сентября

11 сентября 2001 года Нью-Йорк работал, двигался и просто жил как всегда, в безумном темпе. Удар был внезапным. Исламисты захватили 4 самолета утром 11 сентября. 19 угонщиков взяли под контроль 4 коммерческих авиалайнера. Для похищения были отобраны большие самолеты с длинными рейсами, поскольку они несли на борту большие запасы топлива.

Трагедия 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке: смотрите видео

Один из захваченных ваххабитами самолетов врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Через 10 минут следующий влетел в Южную башню. За час и 42 минуты обе 110-этажные башни обрушились. Еще один самолет с пассажирами врезался в фасад штаб-квартиры американских войск – пентагона. Последний из четырех похищенных – упал в поле, на нем завязалась драка пассажиров с похитителями.

Есть предположение, что самолет должен был упасть на Капитолий или Белый дом. В результате терактов погибли почти 3 тысячи человек. Через неделю количество жертв возросло до 6 тысяч. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая исламистская организация "Аль-Каида". "Вдохновителем" был один из ее лидеров Усама Бен Ладен. Белый дом обнародовал результаты расследования, согласно которому нити инициаторов теракта вели к лидерам "Аль-Каиды" в Афганистане и Ираке.

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7 октября 2001 года началась война в Афганистане, когда американские и британские войска инициировали воздушные бомбардировки, направленные на лагеря "Талибана" и "Аль-Каиды", а затем вторглись в Афганистан с сухопутными войсками спецназа.

Падение самолета Ту-154

Всего через несколько недель после терактов 11 сентября над Черным морем упал пассажирский Ту-154. Погибло 88 человек и 16 членов экипажа. Причины его падения до сих пор окутаны тайной.

В третий раз в Крыму украинские и российские военные проводили совместные учения. "Форватер мира" был отработкой сценария миротворческой миссии в рамках совместных учений и стрельбы войск противовоздушной обороны. 4 октября с радаров пропал пассажирский Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс 1812 по маршруту Тель-Авив – Новосибирск.

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На борту самолета было 66 пассажиров и 12 членов экипажа. По заключению Межгосударственного авиационного комитета, Ту-154 был нечаянно сбит ракетой украинского комплекса С-200, запущенной во время учений. Вместе с тем детали этой катастрофы до сих пор не выяснены. Самолет взорвался в зоне российской ответственности. Украинское воздушное пространство было для самолетов закрыто, а российское, собственно где пролетал лайнер – нет.

Россияне при расследовании меняли риторику. Начальная версия – теракт. Позже и российско-украинские учения в Крыму стали называться украинскими и причиной поражения однозначно указывалось попадание украинской ракеты.

Лайнер могли сбить россияне

Украинские поисковые корабли, которые отправились из Севастополя в квадрат вероятного падения самолета и ракеты, были остановлены российскими военными судами. Межгосударственный авиационный комитет, с офисом в Москве, за 2 недели определил главной версией катастрофы попадание украинской ракеты С-200. В Украине с этим не соглашались, но президент извинился перед всеми, кого задела трагедия.

Авиакатастрофа произошла из-за трагического рокового стечения обстоятельств – непреднамеренное поражение самолета ракетой войск ПВО Украины. Обращаюсь с извинениями к семьям, родным и близким, всем, кого постигло это большое горе,

– говорил Леонид Кучма в октябре 2001 года.

Хотя расследование деталей катастрофы подводило к удивительным выводам, что признание ответственности – скорее политическое решение, чем следствие роковой ошибки. Ведь определенная российским межгосударственным авиационным комитетом точка подрыва ракеты – сзади, слева и в 15 метрах над корпусом самолета – не соответствует принципу наведения ракеты С-200.



Кучма мог прикрывать Путина / Фото "Радио Свободы"

Зато стальные шарики, найденные в обломках самолета, диаметром меньше начинки ракеты С-200. Кроме того, на них обнаружили только следы тротила, хотя ракетная начинка состоит на 80% из гексогена. Также следы поражения указывают, что взрыв был не извне, а изнутри. И это указывает на отвергнутую россиянами версию "теракта".

А то, что подлетая к границам бывшего СНГ самолет не подавал обязательного сигнала "Я свой", который могла бы распознать система противовоздушной обороны и автоматически заблокировать кнопку "пуск", и то, что Ту-154 исчез с радаров в российской зоне ответственности – может свидетельствовать о еще одной отвергнутой версии – что лайнер был сбит во время учений, но не украинцами, а россиянами.

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Кучма же просто прикрыл Путина, у которого горела земля под ногами из-за затопленного Курска, пожара в Останкино и не решенной проблемы в Чечне. Украина выплатила по 200 тысяч долларов компенсации за каждого погибшего пассажира по формуле ex gratia – то есть по гуманитарным соображениям, без признания вины. Никакие претензии к Украине на межгосударственном уровне не выдвигали.

В 2007 году Генеральная прокуратура Украины окончательно закрыла уголовное дело по факту катастрофы, не найдя доказательств того, что Ту-154 был сбит украинской ракетой. В 2011 году украинский суд, ссылаясь на выводы следствия, отказал в компенсации за самолет российской авиакомпании "Сибирь". В международные суды россияне с этим делом шли из-за натянутых выводов своего межгосударственного авиационного комитета, которые в международном арбитраже невозможно было бы удержать вместе.

Революция компании Apple

2001 год послужил отправной точкой и для многих других, более приятных событий, которые имели огромное значение для будущего. Компания Apple начала революцию в сфере цифровых гаджетов с первыми прото-сенсорными iPod, в привычный лексикон вошли новые слова. Вундеркиндов называли "Гарри Поттерами", а малоприятных людей, от которых постоянно триггерит – орками.

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23 октября со слоганом "1000 песен в вашем кармане" Стив Джобс анонсировал выход портативного плеера iPod с жестким диском на 5 гигабайт. Гаджет легко управлялся просто водя пальцем по ободку на корпусе. Учитывая, что все еще было "кнопочным" – в руках Джобса была реальная новинка.

Тогда его цена составляла 399 долларов. Джобс убеждал, что в пересчете на количество песен это не так уж и много, ведь дает стоимость одной песни в 30 центов, а это меньше, чем оплата по такой же формуле сотни песен в MP3 плеере или CD-плеере.

Премьера "Гарри Поттера"

4 ноября в Лондоне состоялась премьера фильма "Гарри Поттер и философский камень". Главные роли исполнили 12-летние Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и 11-летняя Эмма Уотсон. Перед началом работы над фильмом Джоан Роулинг, автор "поттерианы", договорилась с продюсерами, что все актеры должны быть британцами.



В Лондоне состоялась премьера первого фильма о Гарри Поттере / Фото Warner Bros. Pictures

Актеров из других стран приглашали только тогда, когда этого требовал сценарий. Лента получилась на удивление милой и зрелищной. Кассовые сборы и в США, и в других странах это лишь подтверждали. Всего в мире лента заработала 974 миллиона долларов. Это был самый кассовый фильм 2001 года, тогда фильм занял второе место в списке самых прибыльных фильмов. Пока продюсеры считали прибыль, Джоан Роулинг писала продолжение приключений мальчика-волшебника, в мире начиналась "потеромания".

Экранизация романа Толкина "Властелин колец"

Еще одно знаковое событие в мире отдыха и развлечений, а также новинок кинематографа – премьера 10 декабря одного из основных романов Джона Роуела Толкина "Властелин колец". "Братство кольца" – был первой частью задуманной режиссером Питером Джексоном трилогии.

Фильм с бюджетом в 94 миллиона долларов в прокате собрал 870 миллионов и занял пятое место в рейтинге прокатных сборов за всю историю. Лента получила 4 награды Оскар и еще 68 наград, она была представлена ​​в 81 номинации.

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Во время съемок киноэпоса в Новой Зеландии в местном правительстве появилась специальная должность министр по делам, связанных с вопросами съемок "Властелина колец". Впоследствии оказалось, что не зря – статистика указывает, что благодаря съемкам хоббитов, эльфов, отважных гондорцев и орков, казна Новой Зеландии пополнилась на 200 миллионов долларов.

В 2002 году начало трилогии "Властелина колец" получило 4 награды Оскар из 13 номинаций. Некоторые кадры отправились по интернету в будущее, например, цитата Боромира перед началом путешествия в подземное царство "Одному в Мордор так просто не пройти". Отсюда "растут ноги" всех мемов о том, что "Нельзя просто так что-то взять и сделать".