В России не проходит ни одни сутки без взрыва и яркого пожара. На этот раз громко было в Пермском крае страны-агрессора.

Об этом сообщают российские СМИ. В Пермском крае взорвался грузовой поезд, в результате чего произошло возгорание, передает 24 Канал.

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В Пермском крае мощный пожар

Российские пропагандисты отметили, что инцидент произошел в поселке Куеда в Пермском крае. По предварительным данным, там грузовой поезд вспыхнул после взрыва на газопроводе.

В Пермском крае взрыв: смотрите видео

Очевидцы сообщали, что сейчас там горят 3 цистерны и жилой дом. Известно, что количество пострадавших при взрыве газопровода в Пермском крае увеличилось до 7 человек.

В Пермском крае не могут потушить пожар: смотрите видео

По предварительным данным, двое из раненых – это дети, 6 и 11 лет. У травмированных ожоги, рваные раны и отравление угарным газом. На данный момент огонь охватил уже 3 домовладения, локализовать пламя пока не удается.

Заигравшую видели за несколько километров от места огня: смотрите видео

Также в сети распространяют видео, где зарево от пожара в Пермском крае видно за несколько километров от очага возгорания. Огонь видели в разных населенных пунктах региона.

Впоследствии в российских экстренных службах отметили, что огонь с газопровода, горящего, перешел на дома в Куединском районе Пермского края. Губернатор Пермского края заявил, что пять человек доставлены в больницу после пожара.

В Пермском крае горел только газопровод: смотрите видео

В конце концов в российских железных дорогах отметили, что информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности. Для тушения огня на газопроводе направили пожарный поезд.

Где расположен поселок Куеда: смотрите на карте

Стоит отметить, что поселок Куеда расположен за более 1 700 километров от восточной границы с Украиной. Интересным фактом является то, что взрыв на газопроводе произошел в 200 километрах от взрыва на заводе по производству двигателей для ракет в Ягуле вблизи Ижевска.