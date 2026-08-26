В результате атак Пермский НПЗ потерял 86% мощностей – спутниковое фото

В результате атак на Пермский нефтеперерабатывающий завод выведено из строя более 80% его мощностей по первичной переработке нефти. Согласно анализу спутниковых снимков, треть всех установок АВТ предприятия находится на длительном ремонте.

Анализ актуальных спутниковых снимков предприятия показал, что ключевая инфраструктура была повреждена, поэтому часть установок оказалась на ремонте, сообщает Dnipro Osint.

В каком состоянии находятся установки?

По данным осинтеров, повреждения получила установка АВТ-5 мощностью 4,53 миллиона тонн нефти в год. На объекте критически повреждены ректификационные колонны, отвечающие за разделение нефти на фракции. Также зафиксировано повреждение блока электрообезсоления и обезвоживания ЭЛОУ.

Такя комбинация повреждений выводит установку из строя на длительный срок,

– предполагают аналитики.

Повреждения установок на Пермском НПЗ / Фото из телеграмма Dnipro Osint

Серьезно пострадала и установка АВТ-4, рассчитанная на 4,94 миллиона тонн нефти в год. Там спутники зафиксировали ремонтные краны, что подтверждает ее восстановление после повреждения.

Аналогичная спецтехника обнаружена и возле установки АВТ-1 мощностью 1,83 миллиона тонн нефти в год. Хотя возгорание в результате удара произошло в секторе, который скрывает тень от колонн.

Повреждения установок на Пермском НПЗ / Фото из телеграмма Dnipro Osint

В сумме из-за остановки этих трех установок предприятие лишилось возможности перерабатывать 11,30 миллиона тонн нефти в год, или 86% мощностей.

Напомним, в ночь на 26 августа под прицелом беспилотников оказались два стратегически важных объекта в России. Взрывы прогремели в районе Кстовского НПЗ в Нижегородской области и логистического центра Wildberries в тамбовском Котовске. В результате атаки там произошли масштабные пожары.