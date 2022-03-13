Персонал и подопечных эвакуировали, – Поворозник о расстреле психоневрологического интерната
Российские убийцы 13 марта нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату Киевской области. По предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Он сказал, что психоневрологический интернат, вероятно, тоже угрожал России, как и роддом в Мариуполе.
К теме Оккупанты нанесли удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице
"Оттуда заблаговременно эвакуировали персонал и подопечных. На сегодняшний день там разрушили 2 здания. Сейчас там работают специалисты. Слава Богу, пострадавших нет", – отметил Поворозник.
Никогда не было военных объектов
Замглавы КГГА сказал, что планируют отремонтировать помещение, чтобы все пациенты вернулись туда. Он рассказал, что Пуща-Водица всегда была территорией отдыха, там построены санатории и никогда не располагались никакие военные объекты.
Там есть только госпиталь для ветеранов,
– подчеркнул Поворозник.
В КГГА прокомментировали обстрел психоневрологического диспансера: смотрите видео