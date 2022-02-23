Персонально против Путина: в Европарламенте призвали ЕС ввести новые мощные санкции
Источник:Укринформ
Большая группа политиков – 67 депутатов Европейского парламента – призвали Евросоюз ввести новые мощные антироссийские санкции. В том числе и персонально против Владимира Путина.
Также стало известно, что к списку стран, вводящих санкции против России, присоединились Япония и Австралия. Первая – больше в отношении виз, а вторая – в координации со США и Канадой.
Тем временем Зеленскому в Раде предлагают закрыть границу и транспортное сообщение с Россией и Беларусью
Санкции персонально против Путина
Достойная внимания инициатива: в Европарламенте 67 депутатов выступили с предложением ввести от Европейского Союза новые санкции против России, пакет которых содержал бы персональные ограничения против главы Кремля Владимира Путина.
Мы призываем Европейский Союз дать мощный и немедленный ответ режиму Путина – ввести дополнительные санкции, включая персональные против самого Путина,
– говорится в заявлении.
Депутаты также предлагают ввести санкции и против членов Совета безопасности России, поддержавших решение о признании боевиков на Донбассе и о введении "миротворцев" России на хоть и временно оккупированные, но все же украинские территории.Обратите внимание: призвали депутаты и отстранить Россию от международных спортивных событий , учитывая и финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА, который планируют провести в Санкт-Петербурге этой весной.
К слову, ранее подобная инициатива (по персональным санкциям в отношении Путина) уже звучала в Европе. И тогда в Кремле даже отреагировали: мол, это было бы едва ли не смертельное оскорбление для России.
Япония и Австралия вводят санкции против России
Премьер Японии Фумио Кисида, как сообщили в NHK, призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако и объявил о санкциях:
- Запрете на выдачу виз жителям территорий псевдореспублик и заморозку их активов.
- Запрете на экспорт в указанные регионы и импорта из них.
По словам Кисиды, санкции затрагивают и суверенный долг России.
Власти Австралии тоже вводят санкции против России за решение президента Путина признать "независимость" боевиков. Об этом уведомил премьер-министр правительства страны Скотт Моррисон, сообщили в ABC News.
Санкции Австралия вводится в координации с партнерами и союзниками. Речь идет о:
- Адресных санкциях в отношении 8 россиян, которым запретят въезд в Австралию и любые финансовые операции.
- Санкциях к 1 государственному банку России и нескольким банкам, связанным с оборонной и военной промышленностью.
В этот же день, напомним:
Актуальное видео к теме: "Санкции будут увеличиваться в случае эскалации", – Блинкен