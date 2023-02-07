В Перу произошел мощный оползень: под землей оказались сотни домов и десятки людей

В Перу зафиксировали мощный оползень. Это произошло в результате проливных дождей 7 февраля.

К сожалению, в результате оползня погибли люди. Также оползень разрушил многие дома.

Обратите внимание Разбитые автомобили и тела людей в грязи: в Италии произошел масштабный оползень

Какая ситуация в Перу

Так, на юге Перу в результате проливных дождей произошел оползень. Туда уже отправили вертолеты с гуманитарной помощью, питьевую воду и мешки с песком.



Трагедия в Перу / Скриншот с видео



Что происходит в Перу / Скриншот по видео

По предварительной информации, в результате оползня погибли до 40 человек, еще несколько – пропали без вести. Также известно о 200 разрушенных домах.

Последствия оползня в Перу: смотрите видео

Другие подобные стихийные бедствия