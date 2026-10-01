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1 октября, 18:44
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Обновлено - 19:06, 1 октября

Первое боевое применение FP-7: Зеленский объявил о серийном производстве

Даниил Жоров

Украина впервые применила баллистическую ракету собственного производства. Владимир Зеленский заявил, что скоро начнется ее массовое изготовление.

Об этом президент рассказал в своих соцсетях

Что сказал Зеленский? 

Украина работала над изготовлением собственной тактической баллистики FP-7. Глава государства отметил, что состоялось её первое боевое применение. 

Он поблагодарил военных за результат. Также Зеленский анонсировал массовое ее изготовление. 

Далее – производство, 
– написал президент.

Запуск ракеты FP-7: смотрите видео

 

 

Напомним, что украинская компания Fire Point активно работала над баллистическими FP-7 и FP-9. В начале сентября CEO компании Ирина Терех отмечала, что обе ракеты уже находятся на этапе испытаний.

 

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