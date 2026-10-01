Первое боевое применение FP-7: Зеленский объявил о серийном производстве

Украина впервые применила баллистическую ракету собственного производства. Владимир Зеленский заявил, что скоро начнется ее массовое изготовление.

Об этом президент рассказал в своих соцсетях.

Что сказал Зеленский?

Украина работала над изготовлением собственной тактической баллистики FP-7. Глава государства отметил, что состоялось её первое боевое применение.

Он поблагодарил военных за результат. Также Зеленский анонсировал массовое ее изготовление.

Далее – производство,

– написал президент.

Запуск ракеты FP-7: смотрите видео

Напомним, что украинская компания Fire Point активно работала над баллистическими FP-7 и FP-9. В начале сентября CEO компании Ирина Терех отмечала, что обе ракеты уже находятся на этапе испытаний.