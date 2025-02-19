"Нам говорят, что воюем с Южной Кореей": пленные из КНДР впервые дали интервью

Пленные бойцы КНДР, которые находятся в Украине, впервые поговорили со СМИ. Интервью брало южнокорейское СМИ The Chosun.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Chosun. Рассказы пленных шокируют.

Смотрите также "Северокорейских солдат видно сразу": какое отличие в поведении между бойцами КНДР и России

"Хотел бы рамен, но из-за ранения могу есть только кашу"

26-летний Ри был снайпером-разведчиком 10 лет, а 21-летний Бек – 4 года стрелком. Они служили в войсках Северной Кореи, в Россию их отправили в октябре и ноябре 2024 года соответственно.

Оба были связаны с Главным разведывательным бюро КНДР, которое руководит тайными операциями. Агенты безопасности Северной Кореи следили за бойцами в Курске и дезинформировали их.

Они сказали нам, что все украинские военные операторы беспилотников на самом деле были южнокорейскими солдатами,

– процитировали журналисты Ри.

Сам Ри родился в Пхеньяне. 10 октября его "отправили за границу для обучения". Оба солдата после службы в армии мечтают поступить в университет.

Ранее мы писали о мотивации солдат Кима. Они хотят попасть в крупные города, потому что без разрешения невозможно перемещаться по стране. И получить образование.

Родители не знают, где находится Ри. Сам боец говорит, что видел много смертей.

С россиянами они общались благодаря гугл-переводчику. Все пятеро собратьев Ри погибли, их не научили противостоять дронам – только бегать от них, прятаться или стрелять по ним с земли.

"Большинство из нас только дети. Что должны чувствовать их родители?" – высказался он.

Ри переживает, что родители будут вынуждены уехать из Пхеньяна, если власти узнают о его плену.

Он хотел покончить с собой, но не было гранаты. Объяснил, что плен в КНДР воспринимают как измену. Теперь мечтает поехать в Южную Корею, подав заявление о политическом убежище.