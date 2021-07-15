Первое в истории: в СНБО передумали проводить выездное заседание
Источник:Офис Президента
Заседание СНБО, которое планировали провести на участке украино-российской границы в Сумской области перенесли. Оно традиционно состоится 16 июля в Киеве.
На сайте Офиса Президента эту информацию обнародовали 15 июля.
Заметьте "Государство продолжит использовать этот инструмент" в ОП оценили эффективность санкций СНБО
Выездного заседания СНБО не будет
В пятницу, 16 июля, ориентировочно в 18:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в сообщении ОП.
Брифинг после заседания проведут в Офисе Президента на улице Банковой.
Что этому предшествовало
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предварительно сообщал, что "это будет первое выездное заседание СНБО".
Тогда озвучили три возможные темы:
- Вопрос нацбезопасности Украины;
- недра;
- санкционные политика.
СМИ сообщали, что предварительно заседание планировали провести в Сумах.Обратите внимание! Алексей Данилов говорил, что могут рассмотреть санкции. В частности против Беларуси, ибо 7 июля их принял Кабмин. Он предварительно подтвердил, что "санкционные вопросы на этой неделе будут рассматриваться".
СНБО: последние новости
- Первые новости о фамилиях олигархов могут прозвучать уже в эту пятницу.
- 13 июля Владимир Зеленский добавил в состав военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны представителей Кабмина и Офиса Президента.
- В то жен день Михаил Подоляк заявил, что санкции Совета нацбезопасности и обороны действуют эффективно. По его словам, этот инструмент будут использовать и в дальнейшем.