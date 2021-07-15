Первое в истории: в СНБО передумали проводить выездное заседание

15 июля 2021 , 15:05
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Источник:

Офис Президента

Заседание СНБО, которое планировали провести на участке украино-российской границы в Сумской области перенесли. Оно традиционно состоится 16 июля в Киеве.

На сайте Офиса Президента эту информацию обнародовали 15 июля. 

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Выездного заседания СНБО не будет

В пятницу, 16 июля, ориентировочно в 18:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в сообщении ОП.

Брифинг после заседания проведут в Офисе Президента на улице Банковой.

Что этому предшествовало

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предварительно сообщал, что "это будет первое выездное заседание СНБО".

Тогда озвучили три возможные темы:

  • Вопрос нацбезопасности Украины;
  • недра;
  • санкционные политика.

СМИ сообщали, что предварительно заседание планировали провести в Сумах.

Обратите внимание! Алексей Данилов говорил, что могут рассмотреть санкции. В частности против Беларуси, ибо 7 июля их принял Кабмин. Он предварительно подтвердил, что "санкционные вопросы на этой неделе будут рассматриваться".

СНБО: последние новости

  • Первые новости о фамилиях олигархов могут прозвучать уже в эту пятницу.
  • 13 июля Владимир Зеленский добавил в состав военного кабинета Совета нацбезопасности и обороны представителей Кабмина и Офиса Президента.
  • В то жен день Михаил Подоляк заявил, что санкции Совета нацбезопасности и обороны действуют эффективно. По его словам, этот инструмент будут использовать и в дальнейшем.
Автор: Діана Квасневська