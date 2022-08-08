Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в безопасной транспортировке зерна из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения.
Как рассказали в Мининфраструктуры, судно 8 августа прибыло в Турцию.
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что это первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы", позволяющий нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Кубраков поблагодарил наших партнеров из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей.
Отдельно благодарен экипажу судна POLARNET за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь всем остальным судам,
– прокомментировал Кубраков.
Приблизительно через неделю ожидают прибытия судов, вышедших из портов в одном караване из POLARNET. Речь идет о:
- NAVI STAR,
- ROJEN.
Отметим, что 8 августа из порта "Южный" вышло первое судно с продовольствием, другое – из порта Черноморска. Как рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, прохождение судов MV Sacura и Mv Arizona по зерновому коридору согласовал Совместный координационный центр.
Совместный координационный центр разрешил сегодня выход по морскому гуманитарному коридору двух судов, которые перевезут более 59 тысяч тонн продовольствия,
– отметил Братчук.
В частности:
- Судно MV Sacura выйдет из порта "Южный", оно отвезет 11 тысяч тонн сои в Италию.
- Судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тысяч тонн кукурузы.
В Мининфраструктуры Украины заявили, что MV Sacura – первое судно, отправившееся из порта "Южный" с 24 февраля.
Украина планирует отправлять более 100 судов в месяц
- Наше государство планирует сделать все возможное для того, чтобы ежемесячно можно было обрабатывать более 100 судов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он также добавил, что стремится к тому, чтобы украинские порты работали как на выход, так и на вход.
- Цель Украины на будущее – 3 и более миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск", а также "Южный".
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