Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения

Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в безопасной транспортировке зерна из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения.

Как рассказали в Мининфраструктуры, судно 8 августа прибыло в Турцию.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что это первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы", позволяющий нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Кубраков поблагодарил наших партнеров из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей.

Отдельно благодарен экипажу судна POLARNET за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь всем остальным судам,

– прокомментировал Кубраков.

Приблизительно через неделю ожидают прибытия судов, вышедших из портов в одном караване из POLARNET. Речь идет о:

NAVI STAR,

ROJEN.

Отметим, что 8 августа из порта "Южный" вышло первое судно с продовольствием, другое – из порта Черноморска. Как рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, прохождение судов MV Sacura и Mv Arizona по зерновому коридору согласовал Совместный координационный центр.

Совместный координационный центр разрешил сегодня выход по морскому гуманитарному коридору двух судов, которые перевезут более 59 тысяч тонн продовольствия,

– отметил Братчук.

В частности:

Судно MV Sacura выйдет из порта "Южный", оно отвезет 11 тысяч тонн сои в Италию.

Судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тысяч тонн кукурузы.

В Мининфраструктуры Украины заявили, что MV Sacura – первое судно, отправившееся из порта "Южный" с 24 февраля.

Украина планирует отправлять более 100 судов в месяц

Наше государство планирует сделать все возможное для того, чтобы ежемесячно можно было обрабатывать более 100 судов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он также добавил, что стремится к тому, чтобы украинские порты работали как на выход, так и на вход.

Цель Украины на будущее – 3 и более миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск", а также "Южный".

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