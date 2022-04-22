Первое видео с места падения Ан-26: что известно на данный момент
22 апреля 2022 , 16:35Читати новину українською
Источник:Запорожская ОГА
Появились первые подробности о падении самолета Ан-26 в Запорожской области. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электросопротивление.
Обстоятельства падения самолета продолжают выяснять
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА полковник ВСУ Иван Арефьев. На месте происшествия работает областная прокуратура, полиция, ГСЧС.
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Соответствующие службы выясняют обстоятельства падения самолета.
Есть погибшие и пострадавшие
На борту было три пилота. Один из них погиб, двое других госпитализировали в больницу.
Место падения самолета / Фото Запорожская ОГА
Самолет выполнял технический полет / Фото Запорожская ОГА
Что известно о падении самолета Ан-26
- Утром Запорожская ОВА сообщила, что в Вольнянском районе упал самолет Ан-26.
- Известно, что воздушное судно не имеет отношения к ВСУ, самолет выполнял технический полет.
Детали – в Запорожье упал самолет Ан-26: смотреть видео