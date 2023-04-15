Лозунг "Мир, труд, имей" недопустим, – оппозиционер об отмене акций к 1 мая в Москве

В Москве отменили первомайскую демонстрацию из-за опасений терактов. Ранее в ряде российских городов отказались от парада к 9 мая.

Присутствуют панические настроения из-за будущего контрнаступление ВСУ. Все это пробивается через телевизор. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Игорь Яковенко.

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"Именно поэтому такая истерическая реакция. Именно поэтому такое стремительное принятие закона – фактически о введении железного занавеса для 40 миллионов россиян. Все это разные стороны одной медали", – говорит оппозиционер.

"Мирный" праздник в России неуместен

Шапкозакидательское настроение, пренебрежительные оценки украинской армии, украинского государства, украинского руководства – уже в прошлом. Все воспринимается уже совсем серьезно.

Реакцию мы видим – это страх. Ответить на предстоящее контрнаступление ВСУ Владимиру Путину особенно нечем, кроме как забросать украинскую армию труппами российских солдат. Что и делается,

– акцентирует Яковенко.

Закрытие границ означает, что Путин из этого человеческого 40-миллионного резервуара будет черпать по 100 – 300 тысяч и будет забрасывать ими ВСУ.

"Собственно ресурс большой, хватит надолго. Если не произойдут какие-то другие события", – подчеркнул оппозиционер.

Если говорить об отмене первомайских акций, по мнению Яковенко, решение мотивировано не столько безопасностью, сколько абсолютной неуместностью.

Лозунг первомайских демонстраций – "Мир, труд, имей!". По крайней мере, первое слово сейчас запрещено в России. Я не представляю, как по Красной площади идет колонна с этим транспарантом. Их должны сразу арестовать. А как?,

– отмечает Игорь Яковенко.

"Мир" в России сейчас глубоко табуированное слово, за которое наказывают. Однако российская цензура, говорит оппозиционер, очень асимметрична. Слово "война" тоже нельзя произносить, но все понимают, что она есть. Конечно же, кому-то позволено. Понятно, что рядовой человек получит срок", – утверждает российский оппозиционер.

Так, первомайская история не только о защите работников, она прежде всего миролюбивая. С современной ситуацией она тотально несовместима. "Это невозможно, это слишком. Мы в курсе, что живем в стране осуществившегося Оруэлла, однако здесь будет очень странно", – подытожил оппозиционер.

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