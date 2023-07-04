Первомайский обстреляли фугасным снарядом: вспыхнули автомобили, много пострадавших
Источник:Олег Синегубов
Российские военные днем 4 июля нанесли удар по Первомайску в Харьковской области. Из-за обстрелов российских террористов есть много раненых, в том числе детей.
Обстрел Первомайска российскими оккупантами состоялся около 13:35. Именно в это время в городе прогремел взрыв.
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Среди раненых – 5 детей
По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.
Фугасный снарядЭто артиллерийский или авиационный снаряд, специально предназначенный для нанесения значительного разрушения и ущерба на большой площади. Главной характеристикой фугасного снаряда есть его способность создавать сильные взрывы и разбрасывать фрагменты и воспламеняющиеся материалы в большом радиусе.
В результате обстрела оккупантов произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей.
Россия нанесла удар по Первомайску / Фото Олег Синегубов
На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.
Оккупанты обстреляли Первомайск / Фото Олег Синегубов
Кровавый удар России по Сумам: что известно
- Утром 3 июля российские военные нанесли удар по Сумах. Во время воздушной тревоги в центре Сум прогремело сразу 4 взрыва. Российские оккупанты атаковали город "Шахедами".
- В результате удара российских военных было почти полностью уничтожено 5-этажное здание. Жертвами атаки стали три человека и еще 19 получили ранения. В результате атаки врага погибла гражданская женщина, которая находилась дома в одной из квартир многоквартирного здания.
- В то же время подразделениями ГСЧС были спасены 4 человека. В United24 показали момент попадания вражеского дрона по многоэтажке в Сумах.
- Также президент Владимир Зеленский сообщил, что в Сумах российские террористы атаковали здание СБУ.
- Кроме того, 3 июля двое жителей приграничья Сумской области погибли в результате попытки проникновения врага на территорию Украины. Еще один человек погиб в Сумском районе.
- В Шосткинском районе под обстрел попали два транспортных средства. Женщина и ее 22-летний сын, которые ехали на мопеде, погибли. Водитель автомобиля получил ранения.
- В Сумском районе в результате обстрела Хотинской громады погиб житель села Кондратовка.