Первомайский обстреляли фугасным снарядом: вспыхнули автомобили, много пострадавших

Российские военные днем 4 июля нанесли удар по Первомайску в Харьковской области. Из-за обстрелов российских террористов есть много раненых, в том числе детей.

Обстрел Первомайска российскими оккупантами состоялся около 13:35. Именно в это время в городе прогремел взрыв.

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Среди раненых – 5 детей

По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.

Фугасный снаряд Это артиллерийский или авиационный снаряд, специально предназначенный для нанесения значительного разрушения и ущерба на большой площади. Главной характеристикой фугасного снаряда есть его способность создавать сильные взрывы и разбрасывать фрагменты и воспламеняющиеся материалы в большом радиусе.

В результате обстрела оккупантов произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей.



Россия нанесла удар по Первомайску / Фото Олег Синегубов

На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.



Оккупанты обстреляли Первомайск / Фото Олег Синегубов

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